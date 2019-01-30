Генеральний директор корпорації Apple Тім Кук заявив про наміри знизити ціни на деякі моделі iPhone.
Через перше в історії падіння продажів телефонів у святковий період, компанія Apple може знизити ціни на деякі моделі.
Про це повідомляє BBC Україна.
Дешевші моделі iPhone можуть з’явитися в країнах, де спостерігається ослаблення національної валюти відносно долара.
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Гендиректор компанії Тім Кук не вказав конкретні регіони зниження цін, але, за припущеннями ЗМІ, ними стануть Індія, Китай, Росія та Бразилія.
До слова, ціни на техніку Apple знижували лише у 2007 році після прем’єри першого iPhone.
Раніше Факти ICTV писали про те, що Apple повернула iPhone SE у продаж, знизивши ціну на $150.
Фото: Unsplash
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