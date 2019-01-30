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Apple знизить ціни на iPhone у деяких країнах

Генеральний директор корпорації Apple Тім Кук заявив про наміри знизити ціни на деякі моделі iPhone.

Apple знизить ціни на iPhone у деяких країнах

Через перше в історії падіння продажів телефонів у святковий період, компанія Apple може знизити ціни на деякі моделі.

Про це повідомляє BBC Україна.

Дешевші моделі iPhone можуть з’явитися в країнах, де спостерігається ослаблення національної валюти відносно долара.

Читайте: Можна підслуховувати інших: у Apple зламався FaceTime

Гендиректор компанії Тім Кук не вказав конкретні регіони зниження цін, але, за припущеннями ЗМІ, ними стануть Індія, Китай, Росія та Бразилія.

До слова, ціни на техніку Apple знижували лише у 2007 році після прем’єри першого iPhone.

Раніше Факти ICTV писали про те, що Apple повернула iPhone SE у продаж, знизивши ціну на $150.

Фото: Unsplash

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