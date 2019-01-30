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Гороскоп на сьогодні, 30 січня

Яким буде 30 січня для всіх знаків зодіаку, читайте у гороскопі на сьогодні на Фактах ICTV.

гороскоп

Гороскоп на сьогодні, 30 січня, публікує Telegram канал Astro.Expert.

День сприятливий для спокійної розміреної діяльності. Намагайтеся сьогодні не метушитися і не приймати поспішних рішень.

Також можна зайнятися вивченням нового, але процес навчання не повинен бути пов’язаний з активними комунікаціями.

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Буде відчуватися деяка напруженість у спілкуванні через непорозуміння, тому намагайтеся ставитися до співрозмовників з особливою уважністю і терпінням.

Емоційний стан може бути трохи нестабільним, може проявлятися надмірна чутливість і хворобливе сприйняття, тому протягом дня виділіть час для розслаблення.

Побудте в тиші, зосередьтеся на внутрішніх відчуттях.

У другій половині дня може спостерігатися підвищення активності, яке бажано направити на фізичні дії (наприклад, спорт або прогулянку), а не на спілкування, щоб уникнути зайвих конфліктів.

Нагадаємо, раніше Факти ICTV публікували східний гороскоп на 2019 рік, який розповість, кому і в чому вдасться досягти успіху.

 

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