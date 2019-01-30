Новий рік стартував, а з ним і нове життя. Хлопці та дівчата кинулися у спортзали за підтягнутою і сексуальною фігурою, навіть не здогадуючись про небезпеки. Як у тренажерному залі можуть розвести на гроші і зіпсувати здоров’я – далі у матеріалі.

Аби тренування не перетворилися на суцільне жахіття, потрібно знати про загрози, які є у спортзалах, та шляхи їх уникнення.

Загрози

По-перше, спортзали можуть накручувати ціни, штучно завищуючи свій статус. Те ж саме стосується індивідуальних занять з тренером. Деякі не цураються підмалювати у своїй біографії неіснуючі титули, аби взяти з вас не 250, а 500 гривень за тренування.

Ще одна небезпека – умови у договорі. Про це застережує адвокат Віталій Собкович.

– Якщо є тренажер, який неправильно встановлений і він, займаючись, на вас упав. Тоді дійсно варто документувати такі речі, звертатися до клубу. Але швидше за все у вашому договорі буде передбачено, що вони за це не відповідають. Ви повинні переконатися наскільки безпечно встановлений цей тренажер, – зазначив він.

Як уникнути небезпеки

Аби не мати таких проблем, ретельно обирайте зал і тренера. Чим вищий рівень спортзалу – тим більше шансів, що в ньому працюватиме професіонал. Тренер повинен мати вищу спеціальну освіту.

– Якщо ви хочете чітко визначиться з ким хочете тренуватись, то є нереальний лайфхак – соціальні мережі. Якщо ви зайдете на сторінку до свого майбутнього тренера, то ви побачите, який образ життя він веде, – поділився тренер Андрій Хомицький.

Проведіть індивідуальну бесіду з ним. Зверніть увагу на його результати та досягнення

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