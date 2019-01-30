В Україні планують створити швидкісні пасажирські перевезення між обласними центрами і курортами Затока (Кароліно-Бугаз), Буковель та Трускавець.

Цей інвестиційний проект Одеської обласної державної адміністрації отримав назву Повітряний експрес, повідомляє прес-служба Одеської ОДА.

Чиновники впевнені, що новий проект дасть поштовх розвитку туризму і нові робочі місця.

Перевозити пасажирів будуть важкі вертольоти Boeing Vertol 107-II і Boeing 234 Chinook (як на головному фото), де є 26 і 44 пасажирських місць.

У них будуть обладнані: WC, буфет, відділення для багажу, полички для ручної поклажі.

У проекті також братимуть участь Міжнародна транспортна сервісна група спільно з Американською корпорацією Trans World Service і корпорацією EXIM.

Планується побудувати 9 вертолітних портів.

У разі реалізації проекту, шлях до Кароліно-Бугаз з Києва займе 2 години, з Вінниці – 1 годину 25 хвилин, з Черкас – півтори години.

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Фото: Aldo Bidini / Airlines