Кінець світу 1 лютого не настане, бо астероїд, який загрожував апокаліпсисом, уже пролетів мимо.
В інтернеті розгорівся ажіотаж про нібито кінець світу, який насувається. Однак апокаліпсис відміняється, пише КП.
Йдеться про астероїд (89959) 2002 NТ7, який повинен був зіткнутися з Землею 1 лютого 2019 року.
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За словами користувачів, смертоносний астероїд повинен був знищити все живе або,щонайменше, наробити багато лиха.
Однак астероїд (89959) 2002 NТ7 розминувся із Землею ще 13 січня 2019 року на відстані 0,4078 АІ (61 млн км. – Ред.).
Раніше Факти ICTV розповідали чи існує стратегія захисту Землі від астероїда.
Фото: Dreamstime.com
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