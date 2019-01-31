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Погода в Україні на сьогодні, 31 січня (КАРТА)

Погода в Україні, 31 січня, очікується дощовою та з плюсовою температурою.

Погода в Украине

Прогноз погоди в Україні на сьогодні, 31 січня, дає Укргідрометрцентр.

Так, на заході країни очікуються дощі, від -3 до +1°С.

На півночі України хмарно, від -1 до +2°С.

У центральній частині від -1 до +4°С. Дощі очікуються в Київській, Житомирській та Вінницькій областях.

На сході України температура повітря буде від -1 до +3°С.

На півдні очікується від +6 до +10°С, дощі в Одеській області.

У Криму тепло, +11…+13°С.

Читайте: Заморозки до -13 °: прогноз погоди в Україні на березень

Нагадаємо, якою буде погода на тиждень в Україні.

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