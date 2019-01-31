30 січня американська група Twenty One Pilots виступила в київському Палаці Спорту.

Twenty One Pilots виступила в київському Палаці Спорту, викликавши небувалий ажіотаж.

Музиканти виступили в рамках світового туру The Bandito Tour. Вони виконали нові пісні і перевірені часом хіти. Натовп був у захваті-тут несподіванок не було.

Аншлаг навколо концерту почався за день до виступу – шанувальники займали черги з 4.00 (концерт був запланований на 19.00 – Ред.).

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Величезні черги на вхід, проблема з фальшивими квитками, неймовірна товкучка супроводжували початок виступу.

Квитки на концерт американців були розпродані ще до нового року, тому багато виявилися обдуреними, купуючи їх в останній момент з рук.

У Instagram шанувальники поділилися знімками і відео з концерту.

Дует існує з 2009 року. Він утворився в Коламбусі, штат Огайо, США. До складу входять вокаліст Тайлер Джозеф і барабанщик Джош Дан. За 10 років музиканти випустили 5 альбомів і більше 10 кліпів.

Найвідомішим хітів вважають пісню Stressed Out( 2015), кліп якого на YouTube подивилися більше 1,3 млрд разів.

У 2017 році Twenty One Pilots отримали премію Греммі в номінації Найкращий поп-дует.

Їх сингл Heathens став саундтреком до фільму Загін самогубців кіностудії DC.

Нагадаємо, у жовтні 2018 року Twenty One Pilots випустив новий альбом під назвою Trench.

Фото: Instagram