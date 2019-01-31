Чіпси в духовці – рецепт. Інгредієнти: 2 великі картоплини, рослинна олія, білий або чорний мелений перець, сіль. Миту та очищену картоплю нарізати тонкими скибочками. Отримані кружальця викласти в салатницю або супову тарілку, щоб картопля добре просочилася.

Факти ICTV знайшли в мережі цікаву інформацію про чіпси і класичний рецепт ласощів з покроковим приготуванням.

Чіпсам близько 150 років. У серпні 1853 року в одному з американських ресторанів клієнту не сподобалася товщина шматочків картоплі фрі. Сердитий кухар порізав картоплю максимально тонко і швидко обсмажив. Ця страва дуже сподобалася клієнтові і посіла гідне місце в меню.

На жаль, у магазинних чіпсах багато вуглеводів, жирів і канцерогенів, бо недобросовісні виробники смажать картоплю в старій олії, додаючи хімічні сполуки.

Більш того, не всі чіпси виготовляють з натуральної картоплі. Часто використовується кукурудзяне або картопляне борошно – щоб вони були однакового розміру.

Смак домашніх чіпсів відрізняється від магазинних, бо він натуральний – без глутамату натрію та інших шкідливих добавок.

Чіпси за класичним рецептом

Інгредієнти:

600 г картоплі;

3 ст. ложки олії (нерафінованої);

пучок кропу;

дві дольки часнику;

сіль і перець.

Приготування:

Очистити картоплю і обсушити паперовим рушником. Але якщо вона молода – шкірку бажано залишити.

Почистити і дрібно нарізати часник.

Половину пучка кропу дрібно нарізати.

У неглибоку і широку ємність налити олію і поставити на вогонь. Додати подрібнену зелень і часник.

Картоплю нарізати тонкими кружальцями і викласти в ємність, накрити кришкою і струснути – щоб скибочки просочилися пряною олією.

Кришку зняти, а картоплю залишити на півгодини.

Покласти на дно дека пергамент, а на нього – кружечки картоплі в один шар.

Поставити деко в розігріту до 200 градусів духовку на 20 хвилин.

Щоб чіпси вийшли більш хрусткими, можна збільшити час приготування.

Після охолодження чіпси посипати кропом. Можна подавати зі сметаною.

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Фото: pixabay.com