Чіпси в духовці – рецепт. Інгредієнти: 2 великі картоплини, рослинна олія, білий або чорний мелений перець, сіль. Миту та очищену картоплю нарізати тонкими скибочками. Отримані кружальця викласти в салатницю або супову тарілку, щоб картопля добре просочилася.
Факти ICTV знайшли в мережі цікаву інформацію про чіпси і класичний рецепт ласощів з покроковим приготуванням.
- Чіпсам близько 150 років. У серпні 1853 року в одному з американських ресторанів клієнту не сподобалася товщина шматочків картоплі фрі. Сердитий кухар порізав картоплю максимально тонко і швидко обсмажив. Ця страва дуже сподобалася клієнтові і посіла гідне місце в меню.
- На жаль, у магазинних чіпсах багато вуглеводів, жирів і канцерогенів, бо недобросовісні виробники смажать картоплю в старій олії, додаючи хімічні сполуки.
- Більш того, не всі чіпси виготовляють з натуральної картоплі. Часто використовується кукурудзяне або картопляне борошно – щоб вони були однакового розміру.
- Смак домашніх чіпсів відрізняється від магазинних, бо він натуральний – без глутамату натрію та інших шкідливих добавок.
Чіпси за класичним рецептом
Інгредієнти:
- 600 г картоплі;
- 3 ст. ложки олії (нерафінованої);
- пучок кропу;
- дві дольки часнику;
- сіль і перець.
Приготування:
Очистити картоплю і обсушити паперовим рушником. Але якщо вона молода – шкірку бажано залишити.
Почистити і дрібно нарізати часник.
Половину пучка кропу дрібно нарізати.
У неглибоку і широку ємність налити олію і поставити на вогонь. Додати подрібнену зелень і часник.
Картоплю нарізати тонкими кружальцями і викласти в ємність, накрити кришкою і струснути – щоб скибочки просочилися пряною олією.
Кришку зняти, а картоплю залишити на півгодини.
Покласти на дно дека пергамент, а на нього – кружечки картоплі в один шар.
Поставити деко в розігріту до 200 градусів духовку на 20 хвилин.
Щоб чіпси вийшли більш хрусткими, можна збільшити час приготування.
Після охолодження чіпси посипати кропом. Можна подавати зі сметаною.
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