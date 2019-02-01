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Гороскоп на сьогодні, 1 лютого

Яким буде 1 лютого для всіх знаків зодіаку, читайте у гороскопі на сьогодні на Фактах ICTV.

Гороскоп на сьогодні, 1 лютого

Гороскоп на сьогодні, 1 лютого, публікує Telegram канал Astro.Expert.

День не розташовує до старту чогось важливого, нового. Великі, істотні покупки краще відкласти. Бажано покладатися не на розум, а на інтуїцію. Сприятливі будь заняття творчістю, особливо заради процесу, а не досягнення мети. Можна вирішувати питання щодо здоров’я.

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Вечірня пора сприятлива для будь-яких водних заходів. Не варто збуджуватися перед сном, краще провести процедури по заспокоєнню нервової системи.

Нагадаємо, раніше Факти ICTV публікували східний гороскоп на 2019 рік, який розповість, кому і в чому вдасться досягти успіху.

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