Які свята будуть у лютому 2019 року в Україні – дивіться в матеріалі Фактів ICTV.

У лютому не буде офіційних свят і додаткових вихідних, але буде безліч важливих церковних свят і потішних неофіційних святкувань.

Читайте: Державні свята України – календар на 2019 рік

Цього місяця випадає 8 вихідних днів і 20 робочих днів.

Ми зібрали неофіційні і церковні свята, а також іменини, які будуть у лютому 2019 Україна.

Неофіційні свята

2 лютого – неофіційний народне свято День бабака

– неофіційний народне свято День бабака 4 лютого – Всесвітній день боротьби проти раку

– Всесвітній день боротьби проти раку 5 лютого – День безпечного Інтернету, а також Китайський Новий рік

– День безпечного Інтернету, а також Китайський Новий рік 6 лютого – Міжнародний день бармена

– Міжнародний день бармена 9 лютого – Міжнародний день стоматолога

– Міжнародний день стоматолога 11 лютого – Всесвітній день хворого

– Всесвітній день хворого 13 лютого – Всесвітній день радіо

– Всесвітній день радіо 14 лютого – День Святого Валентина (День Закоханих), а також День комп’ютерника

– День Святого Валентина (День Закоханих), а також День комп’ютерника 15 лютого – Міжнародний день онкохворої дитини, а також День вшанування учасників бойових дій на території інших держав

– Міжнародний день онкохворої дитини, а також День вшанування учасників бойових дій на території інших держав 17 лютого – День спонтанного прояву доброти

– День спонтанного прояву доброти 19 лютого – День державного герба України

– День державного герба України 20 лютого – День Героїв Небесної сотні, а також День соціальної справедливості

– День Героїв Небесної сотні, а також День соціальної справедливості 21 лютого – Міжнародний день рідної мови

– Міжнародний день рідної мови 22 лютого – Міжнародний день підтримки жертв злочинів

– Міжнародний день підтримки жертв злочинів 28 лютого – День штурманської служби авіації Збройних сил України

Церковні свята в лютому 2019 року

3 лютого – день пам’яті преподобного Максима Грека

– день пам’яті преподобного Максима Грека 6 лютого – день пам’яті Блаженної Ксенії Петербурзької

– день пам’яті Блаженної Ксенії Петербурзької 7 лютого – шанування ікони Божої Матері Утамуй мої печалі

– шанування ікони Божої Матері Утамуй мої печалі 9 лютого – перенесення мощей святителя Іоанна Златоуста

– перенесення мощей святителя Іоанна Златоуста 15 лютого – Стрітення Господа нашого Ісуса Христа

– Стрітення Господа нашого Ісуса Христа 17 лютого – Неділя про митаря і фарисея

– Неділя про митаря і фарисея 18 лютого – шанування ікони Божої Матері Стягнення загиблих

– шанування ікони Божої Матері Стягнення загиблих 23 лютого – шанування ікони Божої Матері Вогневидна

– шанування ікони Божої Матері Вогневидна 24 лютого – тиждень про блудного сина

– тиждень про блудного сина 25 лютого – день Іверської ікони Божої Матері

– день Іверської ікони Божої Матері 28 лютого – Віленська ікона Божої Матері

Іменини у лютому 2019 року

1 лютого – святкують Антон, Арсеній, Юхим, Макар, Марк, Микола, Петро, ​​Федір

– святкують Антон, Арсеній, Юхим, Макар, Марк, Микола, Петро, ​​Федір 2 лютого – іменини у Юхима, Захара, Інни, Льва, Павла, Римми, Насіння

– іменини у Юхима, Захара, Інни, Льва, Павла, Римми, Насіння 3 лютого – відзначають день ангела Агнія, Анастасія, Анна, Євген, Іван, Ілля, Максим

– відзначають день ангела Агнія, Анастасія, Анна, Євген, Іван, Ілля, Максим 4 лютого – знову свято для володарів ім’я Анастасія, також приймають вітання Гавриїл, Георгій, Юхим, Іван, Йосип, Леонтій, Макар, Микола, Петро, ​​Тимофій

– знову свято для володарів ім’я Анастасія, також приймають вітання Гавриїл, Георгій, Юхим, Іван, Йосип, Леонтій, Макар, Микола, Петро, ​​Тимофій 5 лютого – Володимир, Геннадій, Євдокія, Катерина, Іван, Йосип, Климент, Макар, Федір

– Володимир, Геннадій, Євдокія, Катерина, Іван, Йосип, Климент, Макар, Федір 6 лютого – Герасим, Денис, Іван, Ксенія, Микола, Павло, Тимофій

– Герасим, Денис, Іван, Ксенія, Микола, Павло, Тимофій 7 лютого – Олександр, Анатолій, Борис, Василь, Віталій, Володимир, Григорій, Дмитро, Мойсей, Петро, ​​Степан, Фелікс, Пилип

– Олександр, Анатолій, Борис, Василь, Віталій, Володимир, Григорій, Дмитро, Мойсей, Петро, ​​Степан, Фелікс, Пилип 8 лютого – Аркадій, Арсеній, Гаврило, Давид, Іван, Іларіон, Йосип, Климент, Марія, Петро, ​​Семен, Федір, Пилип

– Аркадій, Арсеній, Гаврило, Давид, Іван, Іларіон, Йосип, Климент, Марія, Петро, ​​Семен, Федір, Пилип 9 лютого – іменини у Дмитра, Івана, Петра

– іменини у Дмитра, Івана, Петра 10 лютого – святкують Володимир, Георгій, Єфрем, Ігнатій, Исаакий, Леонтій, Ольга, Федір, Яків

– святкують Володимир, Георгій, Єфрем, Ігнатій, Исаакий, Леонтій, Ольга, Федір, Яків 11 лютого – день ангела для імен Герасим, Дмитро, Іван, Ігнатій, Костянтин, Леонтій, Роман, Юліан, Яків

– день ангела для імен Герасим, Дмитро, Іван, Ігнатій, Костянтин, Леонтій, Роман, Юліан, Яків 12 лютого – відзначають свято Василь, Володимир, Григорій, Іван, Максим, Пелагея, Петро, ​​Степан, Федір

– відзначають свято Василь, Володимир, Григорій, Іван, Максим, Пелагея, Петро, ​​Степан, Федір 13 лютого – приймають привітання Афанасій, Віктор, Іван, Ілля, Микита

– приймають привітання Афанасій, Віктор, Іван, Ілля, Микита 14 лютого – відзначають іменини Василь, Гаврило, Давид, Микола, Петро, ​​Семен, Тимофій

– відзначають іменини Василь, Гаврило, Давид, Микола, Петро, ​​Семен, Тимофій 15 лютого – особливий день для Василя

– особливий день для Василя 16 лютого – Адріан, Ганна, Василь, Володимир, Іван, Михайло, Микола, Павло, Роман, Семен, Тимофій

– Адріан, Ганна, Василь, Володимир, Іван, Михайло, Микола, Павло, Роман, Семен, Тимофій 17 лютого – Олександр, Олексій, Андрій, Анна, Аркадій, Борис, Василь, Георгій, Дмитро, Катерина, Іван, Йосип, Кирило, Михайло, Микола, Петро, ​​Сергій, Федір, Юрій

– Олександр, Олексій, Андрій, Анна, Аркадій, Борис, Василь, Георгій, Дмитро, Катерина, Іван, Йосип, Кирило, Михайло, Микола, Петро, ​​Сергій, Федір, Юрій 18 лютого – Олександра, Антон, Василина, Макар, Михайло

– Олександра, Антон, Василина, Макар, Михайло 19 лютого – Олександр, Анатолій, Арсеній, Василь, Дмитро, Іван, Христина, Максим, Марія, Марфа, Севастян, Юліан

– Олександр, Анатолій, Арсеній, Василь, Дмитро, Іван, Христина, Максим, Марія, Марфа, Севастян, Юліан 20 лютого – Олександр, Олексій, Петро

– Олександр, Олексій, Петро 21 лютого – Олександр, Андрій, Захар, Макар, Петро, ​​Семен, Сергій, Степан, Федір

– Олександр, Андрій, Захар, Макар, Петро, ​​Семен, Сергій, Степан, Федір 22 лютого – Василь, Геннадій, Іван, Інокентій, Петро, ​​Тихон

– Василь, Геннадій, Іван, Інокентій, Петро, ​​Тихон 23 лютого – Анна, Антон, Аркадій, Валентина, Василь, Галина, Геннадій, Герман, Григорій, Іван, Карпо, Марк, Петро, ​​Порфирій, Прохор, Семен

– Анна, Антон, Аркадій, Валентина, Василь, Галина, Геннадій, Герман, Григорій, Іван, Карпо, Марк, Петро, ​​Порфирій, Прохор, Семен 24 лютого – Всеволод, Гаврило, Георгій, Дмитро, Захар, Порфирій

– Всеволод, Гаврило, Георгій, Дмитро, Захар, Порфирій 25 лютого – Олексій, Антон, Євген, Марія

– Олексій, Антон, Євген, Марія 26 лютого – Анна, Артемій, Василь, Віра, Володимир, Гаврило, Євген, Зоя, Іван, Ірина, Леонтій, Мартін, Михайло, Микола, Павло, Світлана, Тимофій

– Анна, Артемій, Василь, Віра, Володимир, Гаврило, Євген, Зоя, Іван, Ірина, Леонтій, Мартін, Михайло, Микола, Павло, Світлана, Тимофій 27 лютого – Георгій, Исаакий, Кирило, Костянтин, Михайло, Рафаїл, Федір

– Георгій, Исаакий, Кирило, Костянтин, Михайло, Рафаїл, Федір 28 лютого – Олексій, Арсеній, Опанас, Іван, Михайло, Микола, Павло, Петро, ​​Семен, Софія

Нагадаємо, раніше Факти ICTV давали церковний календар на 2019 рік.