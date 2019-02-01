Які свята будуть у лютому 2019 року в Україні – дивіться в матеріалі Фактів ICTV.
У лютому не буде офіційних свят і додаткових вихідних, але буде безліч важливих церковних свят і потішних неофіційних святкувань.
Читайте: Державні свята України – календар на 2019 рік
Цього місяця випадає 8 вихідних днів і 20 робочих днів.
Ми зібрали неофіційні і церковні свята, а також іменини, які будуть у лютому 2019 Україна.
Неофіційні свята
- 2 лютого – неофіційний народне свято День бабака
- 4 лютого – Всесвітній день боротьби проти раку
- 5 лютого – День безпечного Інтернету, а також Китайський Новий рік
- 6 лютого – Міжнародний день бармена
- 9 лютого – Міжнародний день стоматолога
- 11 лютого – Всесвітній день хворого
- 13 лютого – Всесвітній день радіо
- 14 лютого – День Святого Валентина (День Закоханих), а також День комп’ютерника
- 15 лютого – Міжнародний день онкохворої дитини, а також День вшанування учасників бойових дій на території інших держав
- 17 лютого – День спонтанного прояву доброти
- 19 лютого – День державного герба України
- 20 лютого – День Героїв Небесної сотні, а також День соціальної справедливості
- 21 лютого – Міжнародний день рідної мови
- 22 лютого – Міжнародний день підтримки жертв злочинів
- 28 лютого – День штурманської служби авіації Збройних сил України
Церковні свята в лютому 2019 року
- 3 лютого – день пам’яті преподобного Максима Грека
- 6 лютого – день пам’яті Блаженної Ксенії Петербурзької
- 7 лютого – шанування ікони Божої Матері Утамуй мої печалі
- 9 лютого – перенесення мощей святителя Іоанна Златоуста
- 15 лютого – Стрітення Господа нашого Ісуса Христа
- 17 лютого – Неділя про митаря і фарисея
- 18 лютого – шанування ікони Божої Матері Стягнення загиблих
- 23 лютого – шанування ікони Божої Матері Вогневидна
- 24 лютого – тиждень про блудного сина
- 25 лютого – день Іверської ікони Божої Матері
- 28 лютого – Віленська ікона Божої Матері
Іменини у лютому 2019 року
- 1 лютого – святкують Антон, Арсеній, Юхим, Макар, Марк, Микола, Петро, Федір
- 2 лютого – іменини у Юхима, Захара, Інни, Льва, Павла, Римми, Насіння
- 3 лютого – відзначають день ангела Агнія, Анастасія, Анна, Євген, Іван, Ілля, Максим
- 4 лютого – знову свято для володарів ім’я Анастасія, також приймають вітання Гавриїл, Георгій, Юхим, Іван, Йосип, Леонтій, Макар, Микола, Петро, Тимофій
- 5 лютого – Володимир, Геннадій, Євдокія, Катерина, Іван, Йосип, Климент, Макар, Федір
- 6 лютого – Герасим, Денис, Іван, Ксенія, Микола, Павло, Тимофій
- 7 лютого – Олександр, Анатолій, Борис, Василь, Віталій, Володимир, Григорій, Дмитро, Мойсей, Петро, Степан, Фелікс, Пилип
- 8 лютого – Аркадій, Арсеній, Гаврило, Давид, Іван, Іларіон, Йосип, Климент, Марія, Петро, Семен, Федір, Пилип
- 9 лютого – іменини у Дмитра, Івана, Петра
- 10 лютого – святкують Володимир, Георгій, Єфрем, Ігнатій, Исаакий, Леонтій, Ольга, Федір, Яків
- 11 лютого – день ангела для імен Герасим, Дмитро, Іван, Ігнатій, Костянтин, Леонтій, Роман, Юліан, Яків
- 12 лютого – відзначають свято Василь, Володимир, Григорій, Іван, Максим, Пелагея, Петро, Степан, Федір
- 13 лютого – приймають привітання Афанасій, Віктор, Іван, Ілля, Микита
- 14 лютого – відзначають іменини Василь, Гаврило, Давид, Микола, Петро, Семен, Тимофій
- 15 лютого – особливий день для Василя
- 16 лютого – Адріан, Ганна, Василь, Володимир, Іван, Михайло, Микола, Павло, Роман, Семен, Тимофій
- 17 лютого – Олександр, Олексій, Андрій, Анна, Аркадій, Борис, Василь, Георгій, Дмитро, Катерина, Іван, Йосип, Кирило, Михайло, Микола, Петро, Сергій, Федір, Юрій
- 18 лютого – Олександра, Антон, Василина, Макар, Михайло
- 19 лютого – Олександр, Анатолій, Арсеній, Василь, Дмитро, Іван, Христина, Максим, Марія, Марфа, Севастян, Юліан
- 20 лютого – Олександр, Олексій, Петро
- 21 лютого – Олександр, Андрій, Захар, Макар, Петро, Семен, Сергій, Степан, Федір
- 22 лютого – Василь, Геннадій, Іван, Інокентій, Петро, Тихон
- 23 лютого – Анна, Антон, Аркадій, Валентина, Василь, Галина, Геннадій, Герман, Григорій, Іван, Карпо, Марк, Петро, Порфирій, Прохор, Семен
- 24 лютого – Всеволод, Гаврило, Георгій, Дмитро, Захар, Порфирій
- 25 лютого – Олексій, Антон, Євген, Марія
- 26 лютого – Анна, Артемій, Василь, Віра, Володимир, Гаврило, Євген, Зоя, Іван, Ірина, Леонтій, Мартін, Михайло, Микола, Павло, Світлана, Тимофій
- 27 лютого – Георгій, Исаакий, Кирило, Костянтин, Михайло, Рафаїл, Федір
- 28 лютого – Олексій, Арсеній, Опанас, Іван, Михайло, Микола, Павло, Петро, Семен, Софія
Нагадаємо, раніше Факти ICTV давали церковний календар на 2019 рік.