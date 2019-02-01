На вихідних на столицю очікує багато цікавих подій. Факти ICTV розкажуть, куди піти у цей вікенд.

Можна відвідати виступ Jay Jay Johanson або концерт Kedr Livanskiy, який точно не залишить нікого байдужим.

Читайте: Ерос Рамазотті виступить у Києві – дата

Також варто відзначити дискотеку під звуки вінілових платівок.

Факти ICTV зібрали п’ятірку найцікавіших подій.

Jay Jay Johanson

Caribbean Club

2 лютого, 19.00

Вартість: 590 – 2190 грн

Придбати квитки можна тут

Починається останній місяць зими, а значить весняне тепло не за горами! Виступ шведського романтика Jay Jay Johanson – один з перших великих концертів лютого. Невимушена обстановка, меланхолійна музика і красиві історії з життя, які можуть зігріти в холодний день не гірше гарячої чашки чаю.

Kedr Livanskiy

Closer

2 лютого, 19.00

Вартість: 399 грн

Придбати квитки можна тут

Яна Кедріна – це і є Kedr Livanskiy. Вона закохує в себе слухачів містичною електронікою з тонким, романтичним вокалом і міфологічними текстами.

Кедріна приїде до Києва зі своїм останнім альбомом Ariadna, який вийшов у 2017 році.

Most Wanted Show

Український Дім

2 лютого, 19.00

Вартість: 200 – 400 грн

Придбати квитки можна тут

Сполучені Штати Америки, Дикий Захід, суворі часи Великої Депресії і сухого закону. Невловимий злочинець Антоніо Моратті вибрав не найкращий час для еміграції з сонячної Сицилії.

Атмосфера гангстерського Чикаго, портрет Аль Капоне, море танців, музики, гумору, пристрасті і популярних джазових композицій першої половини XX століття у виконанні оркестру Big Yellow Band! Все це в абсолютно новому театрально-музичному Most Wanted Show в Українському Домі.

VINYL PARTY – Let`s Get It Started

The Golden Compass Bar

2 лютого, 20.00

Вхід вільний

Танці під драйвову колекцію вінілу це про The Golden Compass Bar в цю суботу. У програмі: House Disco Funky music, фото від # studio54, демократичний бар і смачні коктейлі.

За музичний супровід відповідатимуть Андрій Сухарьов – басист групи Love’n’Joy та Себа Корецькі.

Underground Stand Up

K.Point

3 лютого, 20.00

Вартість: 150 – 300 грн

Придбати квитки можна тут

Смачні зігріваючі коктейлі, ароматні кальяни, тепла атмосфера і тонни якісного гумору від гумористів столиці.

Підпільний Стендап на Подолі запрошує на сцену улюблених коміків: Антона Тимошенка, Анастасію Дерскіх (переможець фестивалю International StandUp Comedy Week), Андрія Досвідченого, Сергія Липка, Андрія Колмачевського, Андрія Щегеля.

Стати частиною виступу або розслабитися і отримувати задоволення від того, що відбувається – вирішувати вам.

Раніше Факти ICTV публікували 10 найочікуваніших концертів 2019 року.