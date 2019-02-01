Коли треба стригти волосся, успішні дні та які фази місяця будуть у який день – Факти ICTV дають місячний календар на лютий 2019.

Багато хто ставиться з усією серйозністю до фаз Місяця і стежать, щоб косметичні процедури, стрижка, догляд за зубами, початок проектів і спортивних занять були у певний час місячного календаря.

Ми зібрали найважливіші дати, сприятливі дні, а також фази Місяця.

Так, що стосується догляду за обличчям, то активно зволожувати і живити свою шкіру варто на зростаючий Місяць – з 5 по 19 лютого, а ось прибирати родимки і судинні сіточки краще 20-21 лютого.

Для швидкого результату моделюючих процедур для тіла, робіть їх у період з 14 лютого по 31 березня. Віск і шугарінг робіть у третю і четверту фази – 1, 2 і 28 лютого.

Фарбування волосся відкладіть на 11, 12, 14 і 18 лютого, а ось активний догляд за шкірою голови варто робити з 5 по 19 лютого, це вплине на ріст волосся.

Стрижка повинна бути на спадаючий Місяць – 11, 14 і 18 лютого.

За манікюр візьміться на спадаючий Місяць – 1-2, 8, 11, 14, 16-17, 22 і 25 лютого.

Дієти з соків починайте на спадаючу Місяць – 22 – 25 лютого.

Що стосується спорту, то до 14 лютого сприятливі заняття йогою і пілатесом

Видаляйте зуби і робіть операції на яснах, коли буде спадаючий Місяць, а також обирайте дні, коли Місяць знаходиться у знаках Терезів і Скорпіона – з 22 по 25 лютого.

Астрологи вважають, що найсприятливішими днями будуть 5, 13 і 21 лютого.

Місячний календар на лютий 2019 року

Нагадаємо, 21 січня було криваве місячне затемнення.