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Музика для сексу – 10 найкращих пісень

Для створення і підтримки грайливого настрою дуже важливо, яка музика звучатиме під час сексу.

Музика для сексу – 10 найкращих пісень

Про це пише видання Maxim.

Останнє опитування визначило 10 найкращих пісень.

Читайте: Як захотіти сексу в будь-який час, у будь-якому місці та посилити оргазм

All The Time — Jeremih

Sex — Cheat Codes

Pony — Ginuwine

Neighbors Know My Name — Trey Songz

Often — The Weeknd

Slow Motion — Trey Songz

Earned It (Fifty Shades Of Grey) — The Weeknd

Ride — SoMo

Birthday Sex — Jeremih

Sex With Me — Rihanna

Раніше Факти ICTV розповідали, чи можна в Україні займатися сексом у громадських місцях і яке покарання за це передбачено.

Фото: dreamstime

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