Для створення і підтримки грайливого настрою дуже важливо, яка музика звучатиме під час сексу.

Про це пише видання Maxim.

Останнє опитування визначило 10 найкращих пісень.

All The Time — Jeremih

Sex — Cheat Codes

Pony — Ginuwine

Neighbors Know My Name — Trey Songz

Often — The Weeknd

Slow Motion — Trey Songz

Earned It (Fifty Shades Of Grey) — The Weeknd

Ride — SoMo

Birthday Sex — Jeremih

Sex With Me — Rihanna



Фото: dreamstime