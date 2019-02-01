Для реєстрації шлюбу в Україні молодята особисто подають заяву до будь-якого РАЦСу – незалежно від прописки, або через інтернет. До заяви додаються кілька документів.

Які документи потрібні для одруження

Паспорти громадян України

Ідентифікаційний код

Квитанція про сплату державного мита (0,85 грн) та послуг РАЦСу за оформлення заяви (від 35,66 грн).

Якщо це повторне одруження

Додається свідоцтво про розлучення

Рішення суду про розірвання шлюбу

Свідоцтво про смерть одного з подружжя

Рішення суду або висновок РАЦСу про визнання шлюбу недійсним.

Якщо це шлюб з іноземцем

Паспорт громадянина іноземної держави

Документ, що підтверджує наявність законних підстав для перебування в Україні.

Важливо! Всі документи, видані за межами України, повинні бути перекладені на державну мову та засвідчені нотаріально.

Як подати заяву до РАЦСу через інтернет

Подача заяви на реєстрацію шлюбу через інтернет проводиться за допомогою веб-порталу Звернення у сфері державної реєстрації актів цивільного стану.

Щоб подати на реєстрацію шлюбу онлайн, необхідно виконати чотири пункти:

зареєструватися на веб-порталі

обрати відділення РАЦСу, дату, час і тип церемонії

сплатити державне мито за надання послуги

заповнити форму заяви (повні анкетні дані нареченого і нареченої, громадянство).

Важливо! Електронна заява має подаватися з накладанням цифрового підпису. У разі його відсутності, для підписання заяви доведеться відвідати обраний вами РАЦС не пізніше 3 робочих днів з моменту отримання повідомлення про результати розгляду заявки. Це важливо, оскільки місячний термін до реєстрації шлюбу почне обчислюватися тільки з моменту належного підписання заяви.

Вартість реєстрації шлюбу в Україні

Скорочений обряд – 155,78 грн

Повний обряд – від 304,08 грн.

Укладання шлюбу відбувається після спливу одного місяця з моменту подачі заяви. При подачі заяви співробітник РАЦСу погоджує з вами дату і час розпису.

Реєстрація шлюбу проводиться в день подачі заяви або в будь-яку іншу дату лише через поважні причини:

вагітність нареченої

майбутнє тривале відрядження

важка хвороба

призов на строкову військову службу

крім того, в липні 2016 року Кабмін запустив пілотний проект – шлюб за добу, проте скористатися цією послугою можна лише в ряді міст України і коштуватиме це дорожче. Повний перелік адрес і телефонів установ тут .

Як зареєструвати шлюб за добу

Для проведення прискореної процедури одруження молодятам необхідно звернутися за вказаними вище адресами.

Видача свідоцтва про шлюб здійснюється протягом дня, при виникненні необхідності, процедуру видачі можна буде прискорити.

До того ж в деяких містах послуга з прискореної реєстрації шлюбу надається цілодобово.

Скільки коштує укласти шлюб за добу:

у будні дні з 9.00 до 16.00 – від 1200 грн

у вечірній і нічний час – з 16.00 до 9.00 або у вихідний – від 1800 грн

реєстрація шлюбу протягом години – від 2200 грн

виїзна церемонія укладення експрес-шлюбу – від 2700 грн.

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