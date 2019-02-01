Прогноз погоди на лютий обіцяє температуру та опади близькі до норми.
Про це повідомляється на офіційному сайті Укргідрометцентра.
У лютому в Україні передбачається середня температура повітря в межах 0-5° морозу, у Криму до 1° тепла, що близько до середніх багаторічних значень.
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Крім того, середня кількість опадів протягом місяця складе 29-41 мм опадів, на Закарпатті та в Карпатах до 73 мм, у горах Криму до 118 мм.
До слова, погода в Україні на вихідних, 2 і 3 лютого, очікується теплою і без опадів.
Фото: Dreamstime.com
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