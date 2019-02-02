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Топ-5 кросівок, якими хваляться в Instagram

Найпопулярнішими кросівками Instagram названо NMD від Adidas.

Топ-5 кросівок, якими хваляться в Instagram

Експерти сервісу Love the Sales, що слідкує за знижками, визначили, які фірми та моделі кросівок є найпопулярнішими в Instagram.

Для цього були проаналізовані хештеги, якими користувачі соцмережі хвалилися своїм взуттям.

Так, найпопулярнішими кросівками в Instagram виявилися NMD від Adidas (7 млн ​​хештегів).

Срібло в рейтингу топ-кросівок завоювало взуття, яке випускає репер Каньє Вест, а саме модель Yeezy Boost 350 (близько 6 млн хештегів).

На третьому місці за популярністю розташувалися кеди Old Skool від Vans (4,5 млн хештегів).

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Четверте і п’яте місця зайняли Adidas Originals Superstar (3,8 млн хештегів) і Converse Chuck Taylor All Star (3,5 млн хештегів).

До слова, компанія Nike, яка розташувалася в цьому рейтингу тільки на 7 місці, випустила кросівки з автошнуруванням.

Фото: argepeg

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