Гороскоп на лютий 2019 для представників всіх знаків зодіаку в ексклюзивному матеріалі Фактів ICTV.

Детальний гороскоп на лютий склала астролог Марина Скаді (Marina Sokolova).

Гороскоп для Овнів

У лютому можуть виникати розбіжності з оточуючими, тому варто проявляти терпимість по відношенню до людей.

Уникайте напруженості у взаєминах. Не бійтеся доступно і тактовно роз’яснювати свою позицію. Уникайте перебільшення своєї значущості у компаніях, дозвольте оточуючим зробити перший крок.

Гороскоп для Тельців

Сприятливий місяць, вас супроводжуватиме везіння. У вашому житті відбудеться щось, що поліпшить особистий імідж і репутацію. Оточуючі прихильно поставляться до ваших досягнень, а також до вашої думки.

Це гарний час для початку проекту, пов’язаного з літературною творчістю або спілкуванням, для участі у ділових угодах або для подорожі.

Гороскоп для Близнюків

Це складний період, можливі стреси, зростає напруга. Намагайтеся визначити мету, яку хочете досягти, сплануйте свою роботу. Якщо вам це вдасться, це приведе вас до

успіху.

Не порівнюйте себе з іншими. Ваш найбільший авторитет – це ви самі.

Гороскоп для Раків

У цей період не варто потрапляти у положення, успіх якого залежатиме від вашої популярності і ставлення оточуючих.

Якщо ви займаєте керівну посаду, можна очікувати загального невдоволення і навіть відкритої опозиції.

Життєвої сили і сили волі бракуватиме. Якщо ви спробуєте домогтися свого за всяку ціну, втратите щось більш цінне.

Гороскоп для Левів

Відчуватимете напругу у всьому, що намагаєтеся робити. Можливо ваші старання, зусилля не будуть оцінені.

Ви сповнені ентузіазму, енергійні, прагнете продемонструвати свої вміння і таланти. Якщо ви максимально використаєте всі свої ресурси, то отримаєте винагороду, як цінний працівник.

Гороскоп для Дів

У лютому вам буде нелегко прийти до згоди у професійній діяльності. Не слід даремно витрачати сили, намагатися змусити інших людей змінити свою думку.

Хороший період для дружнього спілкування, для любові, шлюбу і сімейного життя, а також для соціальної активності.

Особливо сприятливим можна вважати укладення союзу, початок партнерства. Період сприятливий для купівлі речей, а також для владнання суспільних і фінансових справ.

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Гороскоп для Терезів

Лютий – нейтральний місяць. Не доведеться стикатися з різкими перепадами настроїв і зовнішніх мінливих подій.

Розбіжності можуть викликати напруженість у стосунках, але не спровокують серйозних сварок.

Ви зможете знайти підтримку серед однодумців, відчути свою унікальність і внутрішнє задоволення. Якщо нинішні обставини викликають у вас занепокоєння, ви можете уникнути розчарування або гніву.

Гороскоп для Скорпіонів

Хороший час настає для Скорпіонів. Зараз задумане нарешті здійсниться. Період сприятливий для залучення до своїх справ впливових осіб. Від них можна чекати розуміння, допомоги та підтримки, у тому числі фінансової.

У лютому вас чекає прибуток, невеликі премії та подарунки від начальства.

Гороскоп для Стрільців

У цей період прохання про послугу зустрінуть доброзичливе ставлення.

У другій половині місяця ймовірні стреси. Оточуючі не особливо обережні у висловлюваннях, що може викликати у вас думку про посягання на ваші особистісні кордони. Вам на допомогу прийде терпіння, саме воно допоможе подолати всі перешкоди і успішно завершити всі плани.

Гороскоп для Козерогів

У лютому чекайте на підтримку з боку партнерів й інших союзників. Вам захочеться внести свій вклад у спільну справу.

Це вдалий період для демонстрації твердих принципів, оскільки ці якості неодмінно будуть помічені оточуючими.

До негативних аспектів цього періоду відносяться надмірна поблажливість до своїх слабкостей і гонитва за задоволеннями.

Гороскоп для Водоліїв

З’являться можливості розширити діапазон свого особистого впливу, нові можливості. Характер цього періоду такий, що ви не будете чекати, поки з’явиться зручна можливість, хоча є і такий варіант. Якщо необхідний шанс не виникне, не пошкодуйте сил і часу, щоб вдало закінчити справи. І це приведе вас до успіху.

Напруга може виникнути при спілкуванні з чоловіками – товаришами або колегами.

Гороскоп для Риб

Період супроводжується внутрішніми протиріччями, які у лютому будуть на першому плані. Вам буде складно визначити свої цілі.

У цей період не вдасться дотримуватися графіку, плани раз у раз будуть зриватися через порушення термінів виконання роботи.





До речі, Факти ICTV публікували фінансовий гороскоп на 2019 рік для всіх знаків зодіаку.