Яким буде 3 лютого для всіх знаків зодіаку, читайте у гороскопі на сьогодні на Фактах ICTV.

Гороскоп на сьогодні, 3 лютого, публікує Telegram канал Astro.Expert.

День не підходить для запуску нового і важливих справ. Енергії сприяють проведенню духовних і релігійних ритуалів.

Добре навести лад в будь-якому просторі: будинку, речах, паперах, файлах і т.д. Можуть бути провокації на конфлікт – варто використовувати цю можливість, щоб вийти на інший рівень внутрішніх можливостей, не піддаватися.

У найближчі чотири дні Марс буде в несприятливому положенні, тому приблизно до 7.02 не рекомендується вирішувати питання, що стосуються нерухомості, придбання автомобілів, ремонту. В дорозі і за кермом необхідні особлива уважність і обережність, в складному емоційному стані за кермо краще не сідати.

Читайте: Гороскоп для кандидатів у президенти України – у кого які шанси на перемогу

Несприятливо: підстригання нігтів, надягання нового одягу і прикрас, початок подорожі, підстригання волосся.

Нагадаємо, раніше Факти ICTV публікували східний гороскоп на 2019 рік, який розповість, кому і в чому вдасться досягти успіху.