PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle / Гороскоп на сьогодні, 3 лютого/

Гороскоп на сьогодні, 3 лютого

Яким буде 3 лютого для всіх знаків зодіаку, читайте у гороскопі на сьогодні на Фактах ICTV.

Гороскоп на сьогодні, 3 лютого

Гороскоп на сьогодні, 3 лютого, публікує Telegram канал Astro.Expert.

День не підходить для запуску нового і важливих справ. Енергії сприяють проведенню духовних і релігійних ритуалів.

Добре навести лад в будь-якому просторі: будинку, речах, паперах, файлах і т.д. Можуть бути провокації на конфлікт – варто використовувати цю можливість, щоб вийти на інший рівень внутрішніх можливостей, не піддаватися.

У найближчі чотири дні Марс буде в несприятливому положенні, тому приблизно до 7.02 не рекомендується вирішувати питання, що стосуються нерухомості, придбання автомобілів, ремонту. В дорозі і за кермом необхідні особлива уважність і обережність, в складному емоційному стані за кермо краще не сідати.

Читайте: Гороскоп для кандидатів у президенти України – у кого які шанси на перемогу

Несприятливо: підстригання нігтів, надягання нового одягу і прикрас, початок подорожі, підстригання волосся.

Нагадаємо, раніше Факти ICTV публікували східний гороскоп на 2019 рік, який розповість, кому і в чому вдасться досягти успіху.

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка