Яким буде 4 лютого для всіх знаків зодіаку, дивіться в гороскопі на сьогодні на Фактах ICTV.

Гороскоп на сьогодні, 4 лютого, публікує Telegram канал Astro.Expert.

День не підходить для більшості видів діяльності. Сьогодні краще уникати надмірної активності, важливих справ, великих скупчень народу і активних комунікацій. Краще присвятити день поточним справам, що не вимагає багато часу і великих зусиль. Добре зайнятися очищенням простору, тіла і розуму.

Сьогодні сприятливо дотримуватися посту, можна навіть поголодувати.

Емоційний стан може бути нестійким – зміна настрою в ід зневіри до прояву агресії. Намагайтеся протягом дня виділяти час для розслаблення, медитації, дихальних вправ, а ввечері можна зробити масляний масаж.

Несприятливо: підстригання нігтів, початок подорожі, стрижка волосся, фінансові операції.

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До речі, Факти ICTV публікували гороскоп для всіх знаків зодіаку на лютий 2019.