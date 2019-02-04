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Ілон Маск показав випробування нового ракетного двигуна Raptor

Засновник Tesla і SpaceX Ілон Маск продемонстрував випробування нового двигуна для космічної ракети Starship.

Ілон Маск показав випробування нового ракетного двигуна Raptor

Ілон Макс опублікував відео на своїй сторінці у Twitter.

SpaceX випробовувала двигун для нового космічного корабля Starship. Планується, що цей корабель буде здійснювати міжпланетні польоти.

Читайте: Ілон Маск з вогнеметом потролив блогера. Це новий мем

– Перший прожиг льотного двигуна Raptor для корабля Starship! Пишаюся чудовою роботою команди SpaceX, – написав Ілон Маск.

Раніше Факти ICTV писали, що The Boring Company Ілона Маска може збудувати тунель для прискорювача, що в чотири рази більший за ВАК.

Фото: скріншот з відео

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