Засновник Tesla і SpaceX Ілон Маск продемонстрував випробування нового двигуна для космічної ракети Starship.
Ілон Макс опублікував відео на своїй сторінці у Twitter.
SpaceX випробовувала двигун для нового космічного корабля Starship. Планується, що цей корабель буде здійснювати міжпланетні польоти.
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– Перший прожиг льотного двигуна Raptor для корабля Starship! Пишаюся чудовою роботою команди SpaceX, – написав Ілон Маск.
Раніше Факти ICTV писали, що The Boring Company Ілона Маска може збудувати тунель для прискорювача, що в чотири рази більший за ВАК.
Фото: скріншот з відео
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