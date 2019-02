Самый тяжелый месяц зимы начался неплохо – теплая погода, отсутствие снега и замечательные концерты. Факты ICTV расскажут, куда пойти в последнем месяце зимы.

Киевляне в феврале смогут сходить на концерт Tom Odell или Years & Years или оторваться под панк от The Exploited.

Также можно посетить ламповую вечеринку в Mezzanine.

В этом месяце в Киеве пройдет Национальный отбор на Евровидение и станет известно кто будет представлять Украину в Израиле.

Факты ICTV подготовили список лучших мероприятий февраля.

Tom Odell

Stereo Plaza

5 февраля, 20.00

Стоимость: 900 – 2500 грн

Купить билеты можно тут

Британец Tom Odell, после отмены концерта на Atlas Weekend, все-таки приедет в Киев.

Певец начал свой путь, как вокалист в группе, после чего решил попробовать себя в качестве сольного исполнителя, что и принесло ему известность. Сейчас многие считают его одним из лучших музыкантов современности.

Самая популярная песня Another Love, выпущенная в 2012 году, до сих возглавляет списки хит-парадов на некоторых радио и используется в рекламных видео.

Національний відбір Євробачення 2019

Будинок культури КПІ

9, 16 та 23 лютого, 18.00

Вартість: 320-1090 грн

Придбати квитки можна тут

Незабаром увагу мільйонів телеглядачів і музичних фанів буде прикута до міжнародного пісенного конкурсу Євробачення 2019.

Цього року змагання відбудеться в столиці Ізраїлю, а вже взимку всі країни-учасники відберуть артистів, які представлятимуть їх нарівні з сотнями інших музикантів з усього світу.

У Будинку культури КПІ пройде три етапи Національного відбору.

Book of Tales – Da Iguana

Mezzanine

9 лютого, 21.00

Вартість: 200 грн

Придбати квитки можна тут

Одна з найкращих лютневих вечірок столиці, яка триватиме до 5 ранку. Хедлайнером вечора стане талановитий французький музикант Da Iguana.

Також ділитися атмосферою будуть резиденти Vibronica Family-Kati & Psykotik та гість Харківської multicultural electronic команди – D.Konstantynov.

Radio and Juliet and Quatro

МЦКМ

11 лютого, 19.00

Вартість: 280-1850 грн

Придбати квитки можна тут

Сучасна рок-інтерпретація п’єси Ромео і Джульєтта все більше привертає увагу українців. Причин є декілька — незвичне оформлення балету, виступ відбувається під музику з найкращих альбомів легендарних Radiohead – Kid A, OK Computer і Amnesiac.

Друга частина виступу виглядає ніби 20-хвилинне зізнання у коханні мовою тіла.

Автор вистави – хореограф Едвард Клюг, виконується під музику Мілко Лазара.

Пласідо Домінго

Палац Україна

13 лютого, 19.00

Вартість: 1299-5999 грн

Придбати квитки можна тут

Один з найвпливовіших артистів в історії сучасної музики вперше дасть концерт у Києві. Сотні провідних оперних партій, тисячі записів і віддана любов мільйонів слухачів по всьому світу – все це про Пласідо Домінго.

Домінго є одним з трьох великих тенорів, серед яких Лучано Паваротті та Хосе Каррерас.

Виступ в столиці супроводжуватиметься Національним симфонічним оркестром України, а партнером співака по сцені стане сопрано Анна Марія Мартінес.

Vacuum

Caribbean Club

14 лютого, 20.00

Вартість: 490-1959 грн

Придбати квитки можна тут

У день всіх закоханих гурт Vacuum пропонує зануритися у ностальгію по музиці 90-х.

Колись група підкорила слухачів піснею I Breathe, яка посьогодні залишається актуальною для зізнання у коханні.

Гурт складається з двох учасників – фронтмена Маттіаса Ліндблума та композитора Андреса Вальбека. Музиканті не змінили напрямок творчості, вони продовжують співати про найважливіше – кохання.

Notre Dame de Paris

Палац Україна

14-16 лютого, 19.00

Вартість: 350-1950 грн

Придбати квитки можна тут

Собор Паризької Богоматері безліч разів ставили в театрі та екранізували у різних сюжетах. Notre Dame de Paris вдалося влаштувати з любовної історії красуні-циганки масштабну сценічну виставу за участю більш, ніж 150 артистів. Постановку, яка щороку надихає українських глядачів приголомшливим шоу.

Цього разу трупа відіграє лише три концерти протягом трьох днів, тому шанси потрапити на виставу помножуються.

YEARS & YEARS

Stereo Plaza

14 февраля, 19.00

Стоимость: 990 – 2490 грн

Купить билеты можно тут

В День святого Валентина британское трио Years & Years дебютирует в Украине, тем самым превратив свой концерт в большой музыкальный подарок для всех поклонников и всех влюбленных.

Группа уже посещала украинскую столицу, чтобы снять в Пуще-Водице клип на песню Shine, но с концертом Years & Years приезжают впервые.

Популярность группы позволяет занять сразу одну из самых больших концертных площадок Киева.

В июле 2018 года британцы выпустили второй альбом Palo Santo, который посвящен глобальным человеческим идеям и земле, где не работают предрассудки, а люди научились жить в мире друг с другом.

Альбом получился с идеальным балансом — веселый, но без глупости. Умный и без назойливого назидания.

Poets of the Fall

Atlas

19 февраля, 19.00

Стоимость: 1289 грн

Купить билеты можно тут

Финская рок-группа Poets of the Fall приедет к своим украинским фанатам в рамках тура в поддержку новой пластинки Ultraviolet.

Группа готовится отпраздновать 15-летний юбилей, именно столько прошло с времени релиза первого альбома.

На счету Poets of the Fall – 2 платиновых и 2 золотых альбома. Также невероятный вокал солиста и драйвовая музыка – лучшее сочетание для февральского вечера.

The Exploited

Bingo

25 лютого, 19.00

Вартість: 1289 грн

Купити квитки можна тут

Дебютний альбом The Exploited Punks Not Dead зробив хардкор-панкам з Шотландії ім’я, ставши девізом всього панк-руху.

The Exploited випустили сім платівок, пережили багато змін складу, не пригальмували навіть після серцевого нападу Бучана на сцені.

Концерти The Exploited – сплекс нестримної енергії, масові співи панк-гімнів Fuck the System, Beat the Bastards, Sex & Violence та інших.

У 2019 шотландці їдуть у турне з нагоди свого 40-річчя.

