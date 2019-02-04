Вірите в гороскопи і знаєте, що 2019 – рік Жовтої Земляної Свині? Пропонуємо по-справжньому задобрити покровительку удачі та відсвяткувати Новий рік двічі. Один раз за григоріанським календарем – у ніч на 1 січня, другий – за східним.

Святкові заходи Китайського Нового року 2019 розпочнуться 5 лютого та триватимуть до 19 лютого. Свято символізує прихід весни та вважається головним у Піднебесній та інших країнах Східної Азії. На цей період компанії по всій країні влаштовують офіційні вихідні на тиждень, а то й два. На відміну від китайців, ці дні в українців робочі, проте за великим бажанням можна організувати скорочену програму святкування.

Про символ року

Згідно з китайським календарем, 2019 рік стане роком жовтої земляної свині. Ця тварина символізує сімейне щастя, доброту, терплячість та багатство, адже колись їсти свинину було по кишені лише багатіям.

Якщо вірити легенді, свиня випадково потрапила у східний гороскоп. Кіт не прийшов на зустріч із Верховним правителем, бо його не розбудив щур, тож його замінили на першу-ліпшу тварину. Так 12-ю у східному календарі та символом Китайського нового року 2019 стала свиня.

Напередодні свята

До Нового року у Китаї треба готуватися заздалегідь. Як? Очистити житло, тіло та душу. З цією метою жителі Піднебесної:

організовують генеральне прибирання: звільняють житло від пилу, сміття, старих і непотрібних речей. Вважається, що такі дії допомагають захиститися від невдач і звільнити місце для щастя;

йдуть паритися в баню, щоб привести тіло до ладу;

готують багато м’ясних і рибних страв, оскільки в перший день Нового року заборонено будь-що готувати;

готують ошатне та чисте вбрання – якщо не повністю червоне, то хоча б з елементами цього кольору.

Особлива увага приділяється декоруванню оселі. На двері вішають ієрогліфи, парні побажання щастя та здоров’я, гарні візерунки та обов’язково червоні паперові ліхтарі чи гірлянди. Якщо не вжити цих запобіжних заходів, чудовисько Нянь, яке згідно давньому міфу з’являється в перший день свята, може забрати домашніх тварин, урожай, а то й самих мешканців дому.

15 днів веселощів: як відбуватиметься святкування Китайського нового року 2019

Цей час китайці традиційно проводять із сім’єю, провідують родичів і друзів, згадують померлих. Святкування відбуваються у наступній послідовності:

Китайський новий рік – сімейне свято, тому всі місцеві жителі, в якій би частині світу не знаходилися, намагаються потрапити додому на вечерю. Готуються улюблені сімейні страви, колективно ліпляться пельмені цзяоцзи. Оскільки в 2019-му ми зустрічатимемо рік Свині, то на столі має бути багато страв, адже ця тварина любить добре поїсти. Після вечері ніхто не лягає спати до ранку, щоб раптом не пропустити своє щастя. Всі дивляться розважальні шоу-програми, співають, танцюють і запускають феєрверки. Чим більше галасу, тим більше шансів, що злі духи не поселяться в будинку.

З самого ранку діти вітають батьків, бажаючи їм здоров’я та щасливого Нового року, а у відповідь отримують червоні конверти з грошима (хунбао). Потім відпочивають вдома або гуляють на природі.

Наступні 5 днів китайці вітають родичів, колег і сусідів. З собою прийнято приносити мандарини та подарунки, які складаються з парної кількості елементів (крім четвірки, бо вона асоціюється зі смертю). Це можуть бути солодощі, недорогі сувеніри або ж гроші у червоних конвертах. Також є можливість відправити віртуальний конверт із грошима через популярний у Китаї WeChat.

Період із 6-го по 8-й день – проводять у колі сім’ї.

На 9-й день – вшановують пам’ять померлих.

З другого тижня у більшості китайців починаються робочі будні. Кому ж пощастило і далі відпочивати – продовжують відвідувати гостей, беруть участь у народних гуляннях з традиційними танцями лева та дракона, готуються до Свята ліхтарів.

На 13-й день прийнято влаштовувати вегетаріанський день.

На 15-й день святкується Фестиваль ліхтариків, під час якого тисячі червоних ліхтарів піднімаються в небо. Цей ритуал нібито освіжає небо і допомагає знайти дорогу душам померлих. Також в цей день їдять солодкі кульки юаньсяо, які роблять з рисового борошна та солодкої начинки.

Щасливий Новий рік 2019: що можна і чого краще не робити?

Китайці – народ забобонний. Вірять у прикмети та дотримуються правил протягом святкового періоду:

не можна прибирати та мити голову в перші три дні нового року, адже так можна вимести/змити удачу;

якщо дитина плаче, її намагаються швидше заспокоїти, бо вірять, що плач притягує негаразди;

забороняється позичати гроші або брати в кредит;

бажано носити нижню білизну червоного кольору – вона захищає від невдач. Особливо це актуально для тих, хто народився в рік Свині, бо для них доля підготувала нібито найбільше випробувань;

коли йдуть в гості, беруть з собою два мандарини, що символізують щастя та благополуччя. Господарі будинку, прощаючись, також вручають гостям два мандарини;

в новорічну ніч феєрверки запускають у чіткій послідовності: спочатку необхідно запустити декілька невеликих петард, а потім три великих. Цей ритуал символізує прощання зі старим роком та радісну зустріч нового. Вважається гарною прикметою, якщо великі фереєрверки підірвуться голосно.

Створіть вдома комфортну святкову атмосферу та веселіться щиро. У Китаї вірять, що позитивні емоції притягують благополуччя та щастя в оселю.

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Тим часом у Піднебесній тривають останні приготування до китайського Нового року.

Фото: Natalia Kuzina | Dreamstime.com, Elenafetisova | Dreamstime.com,

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