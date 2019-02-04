В Україні сьогодні, 4 лютого, буде хмарно, але без опадів. Температура повітря підніметься до +13.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
На заході України очікується хмарна погода, але без опадів. Температура повітря вдень від +3 до +7, вночі від +1 до +4.
У північних областях хмарно, температура повітря вдень від +3 до +6, вночі від +1 до +3.
У центральній частині країни теж не буде опадів, вдень від +3 до +7, вночі від +1 до +3.
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На сході без опадів, температура вдень від +2 до +9, вночі від -2 до +4.
Жителям південних областей синоптики прогнозують хмарну з проясненнями погоду, вдень від +8 до +12, вночі від +2 до +5.
У Києві без опадів, вдень від +3 до +5, вночі від +1 до +3.
До речі, став відомий прогноз на перший місяць весни.