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Як виглядатиме Земля через 250 млн років

Вчені змоделювали відео змін Землі, які відбудуться за 250 млн років.

Земля

Вчені вважають, що через 250 мільйонів років Тихий океан залишиться єдиним на Землі.

Водночас материки суттєво змінять розташування на планеті.

Дослідники на основі теорії тектоніки плит змоделювали відео змін Землі, яке поширив популяризатор астрофізики і досліджень космосу Валентин Гаден.

Читайте: Має власний Місяць! Вчені знайшли небезпечний астероїд

Нагадаємо, вчені зафіксували загадкові сигнали з космосу.

ФотоPixabay

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