Вчені змоделювали відео змін Землі, які відбудуться за 250 млн років.
Вчені вважають, що через 250 мільйонів років Тихий океан залишиться єдиним на Землі.
Водночас материки суттєво змінять розташування на планеті.
Дослідники на основі теорії тектоніки плит змоделювали відео змін Землі, яке поширив популяризатор астрофізики і досліджень космосу Валентин Гаден.
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Нагадаємо, вчені зафіксували загадкові сигнали з космосу.
Фото: Pixabay
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