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Чому жінки живуть довше за чоловіків – три причини

Вчені впевнені, що жінки живуть довше за чоловіків з трьох причин.

Довголіття

Тривалість життя чоловіків менше через гормон тестостерон, який відповідає за розвиток кісткової і м’язової тканини і робить чоловіка сильним. Чоловічий гормон підвищується разом з рівнем смертності і відбувається це ще у підлітковому віці.

Про це повідомляє ВВС.

Друга причина низької тривалості життя серед чоловіків – це спосіб життя. Наприклад, під час воєн найчастіше гинуть чоловіки у молодому віці. І ще одна причина – це гени.

Читайте: Як продовжити життя – три секрети довголіття

До речі, тайванська актриса Аліса Чіа, яка відома своєю моложавою зовнішністю, відзначила 44-річчя і розповіла, як зберегти молодість.

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