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Електроавтобуси, робота до 16.00: українці розповіли про життя у Новій Зеландії

Українці Оля і Олексій переїхали жити в Окленд (Нова Зеландія) і розповіли про красиву природу та рівень життя.

транспорт в новой зеландии

Українці Оля і Олексій переїхали жити в Окленд (Нова Зеландія) і розповіли про красиву природу та рівень життя, йдеться в сюжеті програми Ранок у Великому Місті.

Громадський транспорт в Новій Зеландії підкорив серця українців.

За їх словами, кожен автобус тут чистий і виглядає так ніби тільки виїхав з автосалону. Всі вони електричні, зручні і ніколи не бувають забитими.

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Транспорт ходить регулярно і біля кожного сидіння є кнопка про вимогу зупинки. Автобуси ніколи не спізнюються, оскільки їздять по окремій смузі.

Також в автобусах є зарядка для телефонів або інших гаджетів.

Для поїздок в оклендському громадському транспорті потрібна спеціальна картка, вона діє для автобусів, поїздів і поромів. Готівкою теж можна розрахуватися, але дорожче у два рази.

Громадський транспорт не потрапляє в затори на відміну від автомобілів. Тут трапляються щоденні затори близько 16.00. Саме в цей час новозеландці закінчують працювати. Починають робочий день теж рано, тому відпрацьовують всі години.

Нагадаємо, минулого року фірма в Новій Зеландії Perpetual Guardian розпочала 6-тижневий експеримент – всі 200 співробітників стали працювати 4 дні на тиждень, але отримувати зарплату за 5.

Фото: dreamstime

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