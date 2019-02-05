Яким буде 5 лютого для всіх знаків зодіаку, дивіться в гороскопі на сьогодні на Фактах ICTV.

Гороскоп на сьогодні, 5 лютого, публікує Telegram канал Astro.Expert.

Сьогодні не варто починати нові і важливі проекти. А також небажано займатися авто, нерухомістю і ремонтними роботами.

Крім того, можуть бути труднощі у контактах на роботі, особливо з колегами і всередині колективу.

Є ймовірність непорозуміння з молодшими братами і сестрами.

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Не найкращий час і для з’ясування стосунків.

Однак, добре займатися фізичною активністю: піші прогулянки на свіжому повітрі, приведення в порядок своїх справ, йога або медитація, творчі заняття.

Соціальні контакти бажано знизити за можливості.

Будьте особливо пильні у поводженні з вогнем та гострими предметами.

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