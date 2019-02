Найважчий місяць зими почався непогано – тепла погода, відсутність снігу і чудові концерти. Факти ICTV розкажуть, куди піти в останньому місяці зими.

Кияни в лютому зможуть сходити на концерт Tom Odell або Years & Years або відірватися під панк від The Exploited.

Також можна відвідати лампову вечірку в Mezzanine.

Цього місяця в Києві пройде Національний відбір на Євробачення і стане відомо хто представлятиме Україну в Ізраїлі.

Факти ICTV підготували список найкращих заходів лютого.

Tom Odell

Stereo Plaza

5 лютого, 20.00

Вартість: 900 – 2500 грн

Купити квитки можна тут

Британець Tom Odell після скасування концерту на Atlas Weekend все-таки приїде до Києва.

Співак почав свій шлях у ролі вокаліста в групі, після чого вирішив спробувати себе як сольний виконавець, що і принесло йому популярність. Зараз багато хто вважає його одним з найкращих музикантів сучасності.

Найпопулярніша пісня Another Love, випущена у 2012 році, досі очолює списки хіт-парадів на деяких радіо і використовується у рекламних відео.

Національний відбір Євробачення 2019

Будинок культури КПІ

9, 16 та 23 лютого, 18.00

Вартість: 320-1090 грн

Придбати квитки можна тут

Незабаром увага мільйонів телеглядачів і музичних фанів буде прикута до міжнародного пісенного конкурсу Євробачення 2019.

Цього року змагання відбудеться в столиці Ізраїлю, а вже взимку всі країни-учасники відберуть артистів, які представлятимуть їх нарівні з сотнями інших музикантів з усього світу.

У Будинку культури КПІ пройде три етапи Національного відбору.

Book of Tales – Da Iguana

Mezzanine

9 лютого, 21.00

Вартість: 200 грн

Придбати квитки можна тут

Одна з найкращих лютневих вечірок столиці, яка триватиме до 5 ранку. Хедлайнером вечора стане талановитий французький музикант Da Iguana.

Також ділитися атмосферою будуть резиденти Vibronica Family-Kati & Psykotik та гість Харківської multicultural electronic команди – D.Konstantynov.

Radio and Juliet and Quatro

МЦКМ

11 лютого, 19.00

Вартість: 280-1850 грн

Придбати квитки можна тут

Сучасна рок-інтерпретація п’єси Ромео і Джульєтта все більше привертає увагу українців. Причин є декілька — незвичне оформлення балету, виступ відбувається під музику з найкращих альбомів легендарних Radiohead – Kid A, OK Computer і Amnesiac.

Друга частина виступу виглядає ніби 20-хвилинне зізнання у коханні мовою тіла.

Автор вистави – хореограф Едвард Клюг, виконується під музику Мілко Лазара.

Пласідо Домінго

Палац Україна

13 лютого, 19.00

Вартість: 1299-5999 грн

Придбати квитки можна тут

Один з найвпливовіших артистів в історії сучасної музики вперше дасть концерт у Києві. Сотні провідних оперних партій, тисячі записів і віддана любов мільйонів слухачів по всьому світу – все це про Пласідо Домінго.

Домінго є одним з трьох великих тенорів, серед яких Лучано Паваротті та Хосе Каррерас.

Виступ в столиці супроводжуватиметься Національним симфонічним оркестром України, а партнером співака по сцені стане сопрано Анна Марія Мартінес.

Vacuum

Caribbean Club

14 лютого, 20.00

Вартість: 490-1959 грн

Придбати квитки можна тут

У день всіх закоханих гурт Vacuum пропонує зануритися у ностальгію по музиці 90-х.

Колись група підкорила слухачів піснею I Breathe, яка посьогодні залишається актуальною для зізнання у коханні.

Гурт складається з двох учасників – фронтмена Маттіаса Ліндблума та композитора Андреса Вальбека. Музиканти не змінили напрямок творчості, вони продовжують співати про найважливіше – кохання.

Notre Dame de Paris

Палац Україна

14-16 лютого, 19.00

Вартість: 350-1950 грн

Придбати квитки можна тут

Собор Паризької Богоматері безліч разів ставили в театрі та екранізували у різних сюжетах. Notre Dame de Paris вдалося влаштувати з любовної історії красуні-циганки масштабну сценічну виставу за участю більш ніж 150 артистів. Постановку, яка щороку надихає українських глядачів приголомшливим шоу.

Цього разу трупа відіграє лише три концерти протягом трьох днів, тому шанси потрапити на виставу помножуються.

YEARS & YEARS

Stereo Plaza

14 лютого, 19.00

Вартість: 990 – 2490 грн

Купити квитки можна тут

У День святого Валентина британське тріо Years & Years дебютує в Україні, тим самим перетворивши свій концерт у великий музичний подарунок для всіх шанувальників і всіх закоханих.

Група вже відвідувала українську столицю, щоб зняти в Пущі-Водиці кліп на пісню Shine, але з концертом Years & Years приїжджають вперше.

Популярність групи дозволяє зайняти відразу один з найбільших концертних майданчиків Києва.

У липні 2018 року британці випустили другий альбом Palo Santo, який присвячений глобальним людським ідеям і землі, де не працюють забобони, а люди навчилися жити в мирі один з одним.

Альбом вийшов з ідеальним балансом — веселий, але без дурості. Розумний і без настирливого повчання.

Poets of the Fall

Atlas

19 лютого, 19.00

Вартість: 1289 грн

Купити квитки можна тут

Фінська рок-група Poets of the Fall приїде до своїх українських фанатів в рамках туру на підтримку нової платівки Ultraviolet.

Група готується відсвяткувати 15-річний ювілей, саме стільки пройшло з часу релізу першого альбому.

На рахунку Poets of the Fall – 2 платинових і 2 золотих альбоми. Також неймовірний вокал соліста і драйвова музика – найкраще поєднання для лютневого вечора.

The Exploited

Bingo

25 лютого, 19.00

Вартість: 1289 грн

Купити квитки можна тут

Дебютний альбом The Exploited Punks Not Dead зробив хардкор-панкам з Шотландії ім’я, ставши девізом всього панк-руху.

The Exploited випустили ще сім платівок, пережили багато змін складу, не пригальмували навіть після серцевого нападу Бучана на сцені.

Концерти The Exploited – вибух нестримної енергії, масові співи панк-гімнів Fuck the System, Beat the Bastards, Sex & Violence та інших.

У 2019 шотландці їдуть у турне з нагоди свого 40-річчя.

Раніше Факти ICTV публікували 10 найочікуваніших концертів 2019 року.