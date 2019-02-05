Китайський новий рік святкують 15 днів. Цьогоріч рік Свині відзначають з 5 лютого.

Дарувати подарунки в Китаї – це ціла культура. У цей день прийнято дарувати парні предмети, що символізують єдність і сімейну гармонію.

Як в Україні, так і в Китаї, Новий рік – це сімейне свято.

Факти ICTV підготували список подарунків, на випадок, якщо ви вирішите відзначити китайський Новий рік, а також розповіли про заборони, які має це свято.

Одяг у китайському стилі

Для тих, хто цікавиться культурою Китаю, друзям чи просто для оригінальності можна подарувати китайський одяг.

Це може бути довгий халат, традиційний одяг ханьфу чи ципао.

Дві китайські вази

Можна просто купити вази у китайському стилі, які круто прикрашатимуть будинок чи навіть двір, а парна кількість символізуватиме сімейний затишок.

Дві пляшки вина

Для китайців величезне значення має якість вина, яке вони п’ють.

Перше їх вино – це вид самогонки – ерготоу. Пізніше з’явилося і виноградне вино.

Наприклад, можна взяти такі види вина з Китаю як Dynasty Chardonnay, Dynasty Cabernet Sauvignon, Heavenly Palace, Plum Wine, Red Plum Wine, Apricot Wine, Mulberry Wine, Lychee Wine или всем известное Sake, яке часто відносять до міцних алкогольних напоїв, а не вина.

Що не можна робити на китайський Новий рік

У перші три дні Китайського Нового року не прибирайте.

Вважається, що у цей час добрі божества з’являються у будинках, дарують щастя і удачу, що осідають у вигляді пилу.

Після Китайського Нового року місяць не можна стригтися, бо невдачі обрушаться на дядю з маминого боку.

Мити голову в дні новорічних свят – значить змивати удачу. У жодному разі не можна зустрічати Новий рік у ліжку, бо пролежиш так весь рік.

Не можна сваритися і лаятися, бо чекають невдачі до наступного року.

Як і у нас, не можна на Новий рік позичати гроші і потрібно роздати все, що займали. Уникайте число “4” під час святкувань – воно уособлює смерть.

Подарунок потрібно давати лише наодинці і двома руками.

Не можна поєднувати чорне з білим, бо чорне – символ невдачі, а біле – колір жалоби.

Факти ICTV вже писали про те, як необхідно святкувати китайський Новий рік по днях.

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