В Україні проходить національний відбір на пісенний конкурс Євробачення 2019. Факти ICTV зібрали п’ять найгучніших скандалів, пов’язаних з виступами учасників.

В Україні проходить національний відбір на Євробачення 2019. Всього на сцені виступлять 16 претендентів.

Нацвідбори в Україні проводять з 2005 року і з ними пов’язано безліч скандалів.

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Факти ICTV зібрали п’ять найгучніших з них.

Андрій Данилко обматюкав менеджера TAYANNA

Під час фіналу національного відбору у 2018 році один з членів журі – Андрій Данилко – обматюкав менеджера TAYANNA.

Ситуація сталася через те, що Данилко попросив TAYANNA заспівати уривок пісні, оскільки в мережі писали, що дівчина співає під фонограму.

Після прохання менеджер співачки вигукнув із залу: “Як вам не соромно, Андрій? Ганьба!”

Данилко відповів: “Пішов в п…”.

Після цього охорона вивела менеджера.

Пізніше Данилко вибачився за свої слова в прямому ефірі.

Замість Ані Лорак на конкурс відправили Гринджоли

У 2005 році в Україні вперше провели національний відбір. Головним фаворитом тоді була співачка Ані Лорак.

У цей період в країні проходила Помаранчева революція. За рішенням віце-прем’єра Миколи Томенка, до Нацвідбору додали артистів, які тоді виступали на Майдані.

Таким чином гурт Гринджоли відправився на Євробачення замість Ані Лорак з піснею Разом нас багато. З пісні прибрали політичні гасла, а деякі рядки перевели на англійську мову.

SunSay про виступи в Росії

Під час національного відбору у 2016 році співачка Руслана запитала в учасника SunSay про його громадянську позицію.

У соцмережах тоді обговорювалися концерти співака в Росії.

– Мені хочеться від тебе почути: ти людина світу і планети або ти співак від України, який займає конкретну позицію по відношенню до України? Я хочу почути твою позицію в ефірі прямо зараз. І ти вважаєш нормальним виступати в Криму? – сказала тоді Руслана.

SunSay відповів, що половина складу його музикантів проживають в РФ і так було ще до того, як Росія анексувала Крим і напала на Україну.

Міка Ньютон обійшла Джамалу

У 2011 році в національному відборі можна було голосувати по телефону та в інтернеті.

Фаворитом у відборі вважали Джамалу, але перемогу здобула Міка Ньютон.

За правилами з одного телефону можна було відправляти необмежену кількість СМС. Ходили чутки, що левову частку голосів Міка набрала за допомогою продюсера Тимофія Нагорного.

Іво Бобул проти Макса Барських

У 2012 році Макс Барських взяв участь у національному відборі.

Члену журі Іво Бобулу не сподобався виступ Барських і він заявив, що від нього “йде бруд”.

Весь удар на себе прийняв тоді Алан Бадоєв і посварився з Бобулом. Барських у перепалці не брав участі.

Нагадаємо, TAYANNA вирішила відмовитися від участі у нацвідборі на Євробачення 2019 та пояснила причину.

Фото: СТБ