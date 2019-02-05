В Україні проходить національний відбір на пісенний конкурс Євробачення 2019. Факти ICTV зібрали п’ять найгучніших скандалів, пов’язаних з виступами учасників.
В Україні проходить національний відбір на Євробачення 2019. Всього на сцені виступлять 16 претендентів.
Нацвідбори в Україні проводять з 2005 року і з ними пов’язано безліч скандалів.
Читайте: Перші ставки на Євробачення 2019: на якому місці Україна
Факти ICTV зібрали п’ять найгучніших з них.
Андрій Данилко обматюкав менеджера TAYANNA
Під час фіналу національного відбору у 2018 році один з членів журі – Андрій Данилко – обматюкав менеджера TAYANNA.
Ситуація сталася через те, що Данилко попросив TAYANNA заспівати уривок пісні, оскільки в мережі писали, що дівчина співає під фонограму.
Після прохання менеджер співачки вигукнув із залу: “Як вам не соромно, Андрій? Ганьба!”
Данилко відповів: “Пішов в п…”.
Після цього охорона вивела менеджера.
Пізніше Данилко вибачився за свої слова в прямому ефірі.
Замість Ані Лорак на конкурс відправили Гринджоли
У 2005 році в Україні вперше провели національний відбір. Головним фаворитом тоді була співачка Ані Лорак.
У цей період в країні проходила Помаранчева революція. За рішенням віце-прем’єра Миколи Томенка, до Нацвідбору додали артистів, які тоді виступали на Майдані.
Таким чином гурт Гринджоли відправився на Євробачення замість Ані Лорак з піснею Разом нас багато. З пісні прибрали політичні гасла, а деякі рядки перевели на англійську мову.
SunSay про виступи в Росії
Під час національного відбору у 2016 році співачка Руслана запитала в учасника SunSay про його громадянську позицію.
У соцмережах тоді обговорювалися концерти співака в Росії.
– Мені хочеться від тебе почути: ти людина світу і планети або ти співак від України, який займає конкретну позицію по відношенню до України? Я хочу почути твою позицію в ефірі прямо зараз. І ти вважаєш нормальним виступати в Криму? – сказала тоді Руслана.
SunSay відповів, що половина складу його музикантів проживають в РФ і так було ще до того, як Росія анексувала Крим і напала на Україну.
Міка Ньютон обійшла Джамалу
У 2011 році в національному відборі можна було голосувати по телефону та в інтернеті.
Фаворитом у відборі вважали Джамалу, але перемогу здобула Міка Ньютон.
За правилами з одного телефону можна було відправляти необмежену кількість СМС. Ходили чутки, що левову частку голосів Міка набрала за допомогою продюсера Тимофія Нагорного.
Іво Бобул проти Макса Барських
У 2012 році Макс Барських взяв участь у національному відборі.
Члену журі Іво Бобулу не сподобався виступ Барських і він заявив, що від нього “йде бруд”.
Весь удар на себе прийняв тоді Алан Бадоєв і посварився з Бобулом. Барських у перепалці не брав участі.
Нагадаємо, TAYANNA вирішила відмовитися від участі у нацвідборі на Євробачення 2019 та пояснила причину.
Фото: СТБ