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Послання інопланетян чи медузи? У Канаді жителів налякало явище в озері

У Канаді у льоду місцевих озер з’явилися дивні інопланетні візерунки. Це явище налякало жителів.

Послання інопланетян чи медузи? У Канаді жителів налякало явище в озері

Ці дивні візерунки у воді озер провінції Альберти нагадують медуз, які замерзли, чи інопланетне явище. Але насправді все це виявилося бульбашками газу метану, які піднялися з дна озера і замерзли при низьких температурах. У деяких районах країни були зафіксовані екстремальні 40 градусів Цельсія.

Про це повідомляє Daily Mail.

Фахівці пробивають їх спеціальними штирями і підпалюють газ.

Читайте: Щупальці більше метра! В Австралії отруйні медузи атакують туристів

До речі, у четвер американці пережили екстремальний холод до -49 градусів. Внаслідок обморожень загинуло 20 осіб.

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