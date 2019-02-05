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Реліз Apex Legends: розумна система зв’язку і просунутий ігровий інвентар

Вийшла у світ гра Apex Legends – безкоштовний шутер у жанрі королівської битви у всесвіті Titanfall.

Apex Legends

Компанія Electronic Arts представила Apex Legends.

Гра розрахована на 60 гравців: режим розрахований на загін з трьох гравців, а на карті зможуть перебувати до двадцяти команд.

Перед початком потрібно обрати героя зі своїми вміннями.

Крім того, у грі з’явилися маяки відродження, розумна система зв’язку, просунутий ігровий інвентар та новий спосіб висадки на поле бою за участю того, хто випускає.

Можна також змінити зовнішність персонажів і зброю.

На даний момент в Apex Legends є вісім персонажів, двох з яких належить розблокувати за внутрішньоігрову валюту.

Така ж доля і всіх наступних героїв, їх згодом додадуть у ростер.

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Кінематографічний трейлер Apex Legends:

Ігровий трейлер Apex Legends:

Apex Legends доступна для завантаження:

Нагадаємо, відео геймплея Resident Evil 2 Remake з’явилося в мережі.

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