Вийшла у світ гра Apex Legends – безкоштовний шутер у жанрі королівської битви у всесвіті Titanfall.
Компанія Electronic Arts представила Apex Legends.
Гра розрахована на 60 гравців: режим розрахований на загін з трьох гравців, а на карті зможуть перебувати до двадцяти команд.
Перед початком потрібно обрати героя зі своїми вміннями.
Крім того, у грі з’явилися маяки відродження, розумна система зв’язку, просунутий ігровий інвентар та новий спосіб висадки на поле бою за участю того, хто випускає.
Можна також змінити зовнішність персонажів і зброю.
На даний момент в Apex Legends є вісім персонажів, двох з яких належить розблокувати за внутрішньоігрову валюту.
Така ж доля і всіх наступних героїв, їх згодом додадуть у ростер.
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Кінематографічний трейлер Apex Legends:
Ігровий трейлер Apex Legends:
Apex Legends доступна для завантаження:
- Origin (PC)
- PlayStation Store (PS4) — для гри не потрібен PS Plus
- Xbox Live (Xbox One) — для гри потрібен Xbox Live Gold
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