Китайський Новий рік святкується 15 днів, а починають його відзначати у 2019 році 5 лютого.

Факти ICTV вирішили розповісти, як необхідно святкувати китайський Новий рік по днях.

Традиції святкування китайського Нового року

1 день

Перший день китайського Нового року починається зі святкової вечері, гучних феєрверків і галасливого гуляння. Обов’язково всією сім’єю спалюють бамбукові палички, більш того, вважається, що чим гучніше буде свято, тим щасливіше і радісніше пройде рік. На столі обов’язково має бути багато страв, особливо м’ясних – це і свинина, і в’ялене м’ясо, і китайська ковбаса, а також риба. Після вечері всі зазвичай відправляються в гості. Також у цей день обов’язково необхідно сходити на кладовище до своїх родичів, щоб вшанувати їх пам’ять.

2 день

Другий день китайського Нового року починається з молитви – сімейні люди просять здоров’я і щастя всім своїм близьким, люди похилого віку – довголіття, ділові люди і бізнесмени – процвітання і збагачення. Після чого кожен обов’язково відвідує своїх батьків і бабусь. Дітям дарують червоні конверти з грошима. Для жебраків другий день свята – це величезна вдача, адже вони можуть прийти в гості і попросити їжі і милостиню. Зазвичай китайці намагаються допомогти, чим можуть.

3-4 дні

За ці два дні китайці намагаються вшанувати всіх своїх товаришів і родичів і прийти в гості, щоб привітати. Вони вважають, що цей день необхідно провести з близькими, щоб і в майбутньому році бути разом. З цього періоду всі великі корпорації запускають свою роботу і все поступово повертається у звичне русло.

5-6 дні

Ці дні присвячені багатству і бізнесу, а тому й інші компанії починають працювати, але виходять на роботу не просто так, а обов’язково запускають феєрверки. А ранок кожного китайця починається з особливої страви, яка називається цзяоцзі – нагадує пельмені.

7 день

Як і другий день свята, 7-й ден прийнято починати з молитви і вшанування Бога. Вважається, що у цей день була створена людина. Щоб доходи тільки збільшувалися і бізнес процвітав, китайці готують спеціальний салат із сирої риби під назвою Yusheng.

8-10 дні

Всі китайці вже повертаються на роботу, а вечорами влаштовують невеликі сімейні святкові вечері – обов’язково з молитвою, після чого відправляються у храм, щоб запалити особливі свічки. На вечерю кожна господиня готує юаньсяо, які схожі на невеликі колобки.

11 день

У Китаї – це день зятя, коли тесть обов’язково влаштовує найгаласливіше і найбагатше свято для чоловіка своєї дочки.

12-14 дні

В основному у цей період немає свят, адже всі зайняті підготовкою до найголовнішого свята – свята ліхтарів. Всі купують прикраси, ліхтарі, навіси для ліхтарів. Всі три дні китайці харчуються тільки корисною їжею і не їдять м’ясо, щоб очистити свій організм від шлаків. Також у ці дні намагаються викроїти хвилинку, щоб помолитися за процвітання, благополуччя і багатство.

15 день

У місті зазвичай у цей день влаштовують концерти, театральні вистави, люди із запаленими ліхтарями ходять по площі разом зі своїми сім’ями, а навколо гримлять феєрверки та петарди. На столі зазвичай стоять цзяоцзи і клейкий солодкий рис.

У Сінгапурі та Малайзії існує цікава і романтична традиція у це свято. Для цього самотні дами на мандарин прикріплюють свій номер телефону, а потім відправляють фрукт річкою. Неодружені чоловіки, у свою чергу, ловлять ці мандарини, з’їдають їх, після чого дзвонять, щоб познайомитися з дамою.

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