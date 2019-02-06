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Гороскоп на сьогодні, 6 лютого

Яким буде 6 лютого для всіх знаків зодіаку, читайте в гороскопі на сьогодні на Фактах ICTV.

Гороскоп на сьогодні, 6 лютого

Гороскоп на сьогодні, 6 лютого, публікує Telegram канал Astro.Expert.

Сьогодні можна присвятити день складання планів на найближчу перспективу. Довіряйте своєму чуттю, інтуїція допоможе знайти правильні рішення.

Важливі переговори і підписання договорів краще відкласти на 2-3 дня, небажано здійснювати великі покупки і вирішувати фінансові питання.

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На навчання та вивчення нового може знадобитися більше сил і енергії, ніж зазвичай, концентрація буде слабенька.

До справ і вирішення питань добре підходити з гумором і часткою самоіронії. Водні процедури допоможуть заспокоїти і збалансувати енергії.

Несприятливо: брати чи давати гроші в борг.

До речі, Факти ICTV публікували любовний гороскоп на 2019 рік для всіх знаків зодіаку.

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