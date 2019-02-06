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Погода в Україні на сьогодні, 6 лютого (КАРТА)

Погода в Україні на сьогодні, 6 лютого, очікується хмарною та подекуди з мокрим снігом.

Погода в Украине

Прогноз погоди в Україні на сьогодні, 31 січня, дає Укргідрометрцентр.

Так, на заході країни очікується хмарність, у Львівській та Хмельницькій областях буде мокрий сніг, температура повітря становитиме від 0 до +4°С.

На півночі України сніг та мокрий сніг, від -1 до +2°С.

У центральній частині в середньому 0…+2°С. Дощі очікуються у Вінницькій області, у інших – сніг.

На сході України температура повітря буде від 0 до +4°С.

На півдні очікується від +4 до +6°С.

У Криму тепло, +7…+9°С.

Читайте: Якою буде погода у лютому – прогноз Гідрометцентру

Нагадаємо, якою буде погода на тиждень в Україні.

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