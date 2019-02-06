В Україні масово розквітають проліски, а на заході країни відкрили грибний сезон.

У перші дні лютого в Україні почали з’являтися проліски.

Так, у біосферному заповіднику Асканія-Нова у старій частині дендропарку, на площі в 29 гектарів, вже щосили цвітуть проліски, повідомляє місцеве видання Новий день.

Відзначається, що ця зима на Херсонщині отримала температурні рекорди.

Наприклад, 4 лютого температура повітря була +13,2°С. Це максимум за останні 70 років.

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Ми також зібрали фотографії з соціальних мереж українців, які вже встигли знайти підсніжники на вулиці.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 6 февраля бывает разным…. У кого-то снег по колено, а в Крыму уже вовсю #подснежники #Крым Публикация от (@marizina_alena) 6 Фев 2019 в 12:54 PST

А ось на Верховині грибний сезон посеред зими відкрив грибник і карпатський гід Юрій Соломченко.

Чоловік знайшов два боровики, які росли на проталинах.

Нагадаємо, якою буде погода в лютому в Україні.