В Україні масово розквітають проліски, а на заході країни відкрили грибний сезон.
У перші дні лютого в Україні почали з’являтися проліски.
Так, у біосферному заповіднику Асканія-Нова у старій частині дендропарку, на площі в 29 гектарів, вже щосили цвітуть проліски, повідомляє місцеве видання Новий день.
Відзначається, що ця зима на Херсонщині отримала температурні рекорди.
Наприклад, 4 лютого температура повітря була +13,2°С. Це максимум за останні 70 років.
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Ми також зібрали фотографії з соціальних мереж українців, які вже встигли знайти підсніжники на вулиці.
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6 февраля бывает разным…. У кого-то снег по колено, а в Крыму уже вовсю #подснежники #Крым
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Этой красоты с каждым днём вокруг больше и больше #подснежники #веснаскоро
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Яка краса!!! На Херсонщині у біосферному заповіднику “Асканія-Нова” розпочалося масове цвітіння підсніжників Квіти можна побачити у старій частині дендропарку на площі у 29 га! Масове цвітіння спричинила тепла погода. Так, 4 лютого, температура повітря в області сягала 13,2°C, що є максимумом за останні 70 років. #Opendata #Суспільнеоко #ДобраНовина #Херсонщина #Асканія_Нова #підсніжники
А ось на Верховині грибний сезон посеред зими відкрив грибник і карпатський гід Юрій Соломченко.
Чоловік знайшов два боровики, які росли на проталинах.
Нагадаємо, якою буде погода в лютому в Україні.