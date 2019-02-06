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Весна близько: в Україні розквітають проліски і відкритий грибний сезон

В Україні масово розквітають проліски, а на заході країни відкрили грибний сезон.

подснежники

У перші дні лютого в Україні почали з’являтися проліски.

Так, у біосферному заповіднику Асканія-Нова у старій частині дендропарку, на площі в 29 гектарів, вже щосили цвітуть проліски, повідомляє місцеве видання Новий день.

Відзначається, що ця зима на Херсонщині отримала температурні рекорди.

Наприклад, 4 лютого температура повітря була +13,2°С. Це максимум за останні 70 років.

Читайте: Глобальне потепління: як вплине зміна клімату на Україні і що чекає Землю

Ми також зібрали фотографії з соціальних мереж українців, які вже встигли знайти підсніжники на вулиці.

 

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6 февраля бывает разным…. У кого-то снег по колено, а в Крыму уже вовсю #подснежники #Крым

Публикация от  (@marizina_alena)

 

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Этой красоты с каждым днём вокруг больше и больше #подснежники #веснаскоро

Публикация от Ekaterina Tale (@ekaterina_tale)

 

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Яка краса!!! На Херсонщині у біосферному заповіднику “Асканія-Нова” розпочалося масове цвітіння підсніжників Квіти можна побачити у старій частині дендропарку на площі у 29 га! Масове цвітіння спричинила тепла погода. Так, 4 лютого, температура повітря в області сягала 13,2°C, що є максимумом за останні 70 років. #Opendata #Суспільнеоко #ДобраНовина #Херсонщина #Асканія_Нова #підсніжники

Публикация от Суспільне Око (@suspilne_oko)

А ось на Верховині грибний сезон посеред зими відкрив грибник і карпатський гід Юрій Соломченко.

Чоловік знайшов два боровики, які росли на проталинах.

Нагадаємо, якою буде погода в лютому в Україні.

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