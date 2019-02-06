6 лютого щорічно відзначають Міжнародний день бармена. Факти ICTV створили тест, який покаже, який алкоголь тобі підходить найбільше.

Відзначається професійне свято барменів у день святого Аманда, і це не випадково.

Покровитель виноробів і барменів святий Аманд, єпископ Маастрихтський, став офіційним покровителем виноробів, торговців вином, пивоварів, власників барів і ресторанів і, нарешті, працівників барів через свою діяльність щодо євангелізації виноробних регіонів Франції, Німеччини і Фландрії.

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Відповідай чесно на питання – і дізнайся, який алкогольний напій тобі пасує найбільше.

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