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Який алкоголь тобі підходить – ТЕСТ

6 лютого щорічно відзначають Міжнародний день бармена. Факти ICTV створили тест, який покаже, який алкоголь тобі підходить найбільше.

Алкоголь

Відзначається професійне свято барменів у день святого Аманда, і це не випадково.

Покровитель виноробів і барменів святий Аманд, єпископ Маастрихтський, став офіційним покровителем виноробів, торговців вином, пивоварів, власників барів і ресторанів і, нарешті, працівників барів через свою діяльність щодо євангелізації виноробних регіонів Франції, Німеччини і Фландрії.

До речі, подивися 7 цікавих фактів про барменів і коктейлі.

Відповідай чесно на питання – і дізнайся, який алкогольний напій тобі пасує найбільше.

Нагадаємо, які називають 3 причини пити алкоголь перед сном.

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