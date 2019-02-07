Напередодні Дня святого Валентина закохані запитують себе – що подарувати другій половинці. Факти ICTV зібрали найкращі ідеї для подарунка дівчині на 14 лютого.

День закоханих – особливий день для пар і так хочеться порадувати один одного чимось приємним. Факти ICTV зібрали найкращі ідеї подарунків на 14 лютого.

Білизна

Якщо і дарувати коханій пікантний подарунок, так це на 14 лютого. Дівчата люблять гарно виглядати, як за власними відчуттями, так і в очах оточуючих.

Деякі жартують: “Красива білизна – як диплом про закінчення ВУЗу, може і не знадобитися, але впевненості додає”. Тільки обов’язково дізнайтеся розмір своєї обраниці і уподобання – і тоді День закоханих точно пройде на висоті.

Подорож

Хто не втомився від холодів і не мріє про подорож у спекотну країну? Тож сміливо купуйте два квитки до моря – і вперед до закатів, теплого піску і пекучих хвиль. А можна організувати самостійний тур по Європі. Такі речі зближують людей, вона точно оцінить.

Фотосесія

Побачити себе в образі принцеси або дівчини у стилі пінап – представниці прекрасної статі люблять відчути себе зіркою під пильним поглядом камер. Це подарунок два в одному – і емоції, і пам’ять у вигляді знімків.

Парфуми

Не дарма дівчат порівнюють з квітами, вони люблять відчувати на собі дотик звабливих ароматів. Флакон парфумів з улюбленим запахом подарує їй посмішку, а що ще потрібно чоловікам?

Але якщо ви не знаєте смаків своєї дівчини і вагаєтеся, то краще залишити спроби попасти пальцем у небо. Тут потрібне знання другої половинки, її бажань, адже аромат – дуже індивідуальна річ.

Джентельменський набір

Цукерки та букет червоних троянд – це безпрограшний варіант для тих, хто ламає голову над подарунком для коханої. Згадайте, що дарує вашій дівчині насолоду – і вперед до магазину. Не забудьте про валентинку, дівчата люблять приємні дрібниці. 😉

Прикраси

Красиві сережки, каблучка або усіяний камінчиками браслет – відмінний варіант для подарунка на 14 лютого. Прогуляйтеся разом по торгівельному центру повз стелажів з прикрасами, придивіться до реакції коханої. Напевно, її погляд впаде на щось цікаве.

А можна подарувати на власний смак – чоловіки точно знаються на коштовностях.

Майстер-клас для двох

Дівчата люблять проводити час удвох, їм важливо відчувати це бажання і від свого партнера. Тому, якщо ви подаруєте коханій майстер-клас по аргентинському танго, вона буде у захваті.

Втілюйте мрії – і життя наповниться змістом!

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До речі, Факти ICTV публікували любовний гороскоп на 2019 рік для всіх знаків зодіаку.