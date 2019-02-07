Яким буде 7 лютого для всіх знаків зодіаку, читайте в гороскопі на сьогодні на Фактах ICTV.

Гороскоп на сьогодні, 7 лютого, публікує Telegram канал Astro.Expert.

День може бути неефективним на різного роду домовленостей і комунікацій. Вірогідні емоційні сплески.

Енергія може підштовхувати до деструктивних дій. Добре використовувати цей імпульс не в спілкуванні, а у змаганнях, ризикованих діях. Іноді спонтанність і безрозсудність можуть принести несподіваний і цікавий результат, і сьогодні – відповідний день для цього.

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У складних завданнях непогано проявити силу і натиск – можливо, всі питання вирішаться.

До речі, Факти ICTV публікували любовний гороскоп на 2019 рік для всіх знаків зодіаку.