27-річний бізнесмен з Мумбаї (Індія) Рафаель Самуель хоче судитися зі своїми батьками через те, що вони його народили.

27-річний бізнесмен з Мумбаї (Індія) Рафаель Самуель хоче судитися зі своїми батьками через те, що вони його народили, пише ВВС.

За його словами, неправильно народжувати дітей, тому що їм доводиться страждати в цьому світі.

Він зазначив, що розуміє, що згоду на народження дитини у дитини отримати неможливо, але продовжує говорити, що “це було не наше рішення народитися”.

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Самуель заявив, що він не просив про народження і його повинні утримувати все життя.

Він розповів, що має дуже добре стосунки зі своїми батьками, які юристи.

Вони заявили, що якщо син дасть раціональне пояснення, то вони визнають помилку.

Раніше у Львові 9-річний хлопчик викликав поліцію через поведінку батьків.

Фото: NIHILANAND