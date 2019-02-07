У Великій Британії з’явився небезпечний наркотик, що викликає гнійні рани та серцево-судинні захворювання.

У Великій Британії з’явився небезпечний наркотик, що викликає гнійні рани, серцево-судинні захворювання, пише Mirror.

Новий для Великої Британії наркотик називається крокодил і він викликає у 10 разів більшу залежність, ніж героїн. Цей наркотик популярний в Росії, Україні та Східній Європі, а зараз і у Сполученому Королівстві. Його легко виготовити в домашніх умовах, і він набагато дешевше героїну.

У виданні розповіли про Емму Девіс з Тредворта, яка стала першою жертвою наркотику. Через нього вона двічі переживала серцевий напад та інсульт.

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Крокодил – це дезоморфін. Його так називають, тому що після його вживання шкіра стає схожою на шкіру рептилії.

Невелика доза викликає гниття тканин. У наркоманів з’являються відкриті гнійні рани, шкіра відпадає від кісток через гниття, викликане розриванням судин.

Людина, що почала вживати цей наркотик, живе близько двох років.

Нагадаємо, в будинку міста Чіко (штат Каліфорнія, США) одна людина загинула і 12 опинилися в лікарнях через передозування наркотиками.

Фото: Mirror.