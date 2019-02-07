PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle / Залежність у 10 разів більша, ніж у героїну: у Британії з'явився новий наркотик/

Залежність у 10 разів більша, ніж у героїну: у Британії з’явився новий наркотик

У Великій Британії з’явився небезпечний наркотик, що викликає гнійні рани та серцево-судинні захворювання.

наркотик крокодил

У Великій Британії з’явився небезпечний наркотик, що викликає гнійні рани, серцево-судинні захворювання, пише Mirror.

Новий для Великої Британії наркотик називається крокодил і він викликає у 10 разів більшу залежність, ніж героїн. Цей наркотик популярний в Росії, Україні та Східній Європі, а зараз і у Сполученому Королівстві. Його легко виготовити в домашніх умовах, і він набагато дешевше героїну.

У виданні розповіли про Емму Девіс з Тредворта, яка стала першою жертвою наркотику. Через нього вона двічі переживала серцевий напад та інсульт.

Читайте: Футболіста збірної Англії спіймали на вживанні кокаїну

Крокодил – це дезоморфін. Його так називають, тому що після його вживання шкіра стає схожою на шкіру рептилії.

Невелика доза викликає гниття тканин. У наркоманів з’являються відкриті гнійні рани, шкіра відпадає від кісток через гниття, викликане розриванням судин.

Людина, що почала вживати цей наркотик, живе близько двох років.

Нагадаємо, в будинку міста Чіко (штат Каліфорнія, США) одна людина загинула і 12 опинилися в лікарнях через передозування наркотиками.

Фото: Mirror.

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Масове передозування наркотиками у США: є жертва, 12 осіб в лікарнях
Футболіста збірної Англії спіймали на вживанні кокаїну
Марихуана від Роналду: у Франції конфіскували наркотики з портретом Криштіану
Екс-гравець Вотфорда виявився наркобароном
Українці дали довічне за перевезення наркотиків у Малайзії
Українського капітана заарештували в Греції за “наркоторгівлю”
У Венесуелі затримали українця за перевезення майже 150 кг кокаїну
Київські поліцейські затримали співробітника НАБУ з наркотиками
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка