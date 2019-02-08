14 лютого у всьому світі святкують День святого Валентина. Факти ICTV зібрали найкращі місця, куди можна піти на День закоханих зі своєю другою половинкою.

14 лютого українці святкуватимуть найромантичніше свято – День святого Валентина або День всіх закоханих.

За статистикою в цей день відбувається найбільша кількість одружень і пропозицій руки і серця. Але якщо ви вже заручені або одружені, тоді потрібно придумати, як відзначити цей день.

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Факти ICTV рекомендують вже зараз спланувати своє свято зі своєю другою половинкою.

Музика на 17 поверсі/День всіх закоханих

IQ Business Center

14 лютого, 19.00

Вартість 390 грн

Придбати квитки можна тут

У День всіх закоханих пройде вечірка в повністю скляному приміщенні, на 17 поверсі, звідки відкривається вид на вечірнє місто.

На сцені виступить електронний дует GeeJay з Лондона. Вони змішують джаз, неосоул, фанк і елементи хіп-хопу. Група працює з саундпродюсером Мо Хауслером, відомим по роботі з One Direction.

Також вечірку відвідає Chuck Wansley з Лос-Анджелеса, який разом з найкращими музикантами міста заспіває справжній соул, фанк і джаз.

Notre Dame de Paris

Палац Україна

14-16 лютого, 19.00

Вартість: 350-1950 грн

Придбати квитки можна тут

Собор Паризької Богоматері безліч разів ставили в театрі та екранізували у різних сюжетах. Notre Dame de Paris вдалося влаштувати з любовної історії красуні-циганки масштабну сценічну виставу за участю більш ніж 150 артистів. Постановку, яка щороку надихає українських глядачів приголомшливим шоу.

Цього разу трупа відіграє лише три концерти протягом трьох днів, тому шанси потрапити на виставу помножуються.

YEARS & YEARS

Stereo Plaza

14 лютого, 19.00

Вартість: 990 – 2490 грн

Купити квитки можна тут

У День святого Валентина британське тріо Years & Years дебютує в Україні, тим самим перетворивши свій концерт у великий музичний подарунок для всіх шанувальників і всіх закоханих.

Група вже відвідувала українську столицю, щоб зняти в Пущі-Водиці кліп на пісню Shine, але з концертом Years & Years приїжджають вперше.

Популярність групи дозволяє зайняти відразу один з найбільших концертних майданчиків Києва.

У липні 2018 року британці випустили другий альбом Palo Santo, який присвячений глобальним людським ідеям і землі, де не працюють забобони, а люди навчилися жити в мирі один з одним.

Альбом вийшов з ідеальним балансом — веселий, але без дурості. Розумний і без настирливого повчання.

100 Хвилин Кохання – найкращі короткометражки

Дім Кіно

14 лютого, 19.30

Вартість: від 90 грн

Придбати квитки можна тут

100 хвилин кохання – зворушливі, добрі та смішні історії про почуття, яке всі мріють знайти, але воно приходить не до кожного. Фільми отримали нагороди МКФ та заслуговують на те, щоб насолодитися ними у свято.

У програмі

– Кохайтесь!

– Любовна

– Бог кохання

– Паперовий роман

– Готель Шевальє

– 97 %

– Секс на даху

– Крапля крові

– Відповіді

– Самотня планета

Vacuum

Caribbean Club

14 лютого, 20.00

Вартість: 490-1959 грн

Придбати квитки можна тут

У День всіх закоханих гурт Vacuum пропонує зануритися у ностальгію по музиці 90-х.

Колись група підкорила слухачів піснею I Breathe, яка сьогодні залишається актуальною для зізнання у коханні.

Гурт складається з двох учасників – фронтмена Маттіаса Ліндблума та композитора Андреса Вальбека. Музиканти не змінили напрямок творчості, вони продовжують співати про найважливіше – кохання.

Асексуали: Дикий театр

Сцена 6

14 лютого, 20.00

Вартість: від 150 грн

Придбати квитки можна тут

Уявіть собі світ в якому зникла любов і секс. Просто їх нема і все.

Немає поділу на жінок і чоловіків, дітей можна замовити в автоматі, а погляд у вічі більше 3 секунд вважається непристойністю.

Pornhub тепер робить огляди плетених кошиків, а Tinder продав свій сервер органічній їжі.

Саме у такому світі Санді знайомиться з Бенто, одним з найуспішніших учнів курсу Статевої історії людства.

Триб’ют The Beatles – гурт Wonderband

Docker’s ABC

14 лютого, 21.00

Вартість: від 100 грн

Придбати квитки можна тут

14 лютого до Дня всіх закоханих в Docker’s ABC відбудеться триб’ют The Beatles від Wonderband. Гурт виконає найкращі хіти про кохання від легендарної ліверпульської четвірки.

На вас чекатиме святковий романтичний welcome-drink та розважальна програма з ведучим.

До речі, у День святого Валентина, 14 лютого, два РАЦСи у Києві продовжать графік роботи до 24.00.