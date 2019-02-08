На вихідних на Київ очікують багато цікавих заходів. Факти ICTV розкажуть, куди піти у цей вікенд.
Можна відвідати виступ легендарного МС Ghostface Killah або концерт Хамерман Знищує Віруси.
Також можна сходити на Національний відбір на Євробачення і підтримати улюблених виконавців.
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Факти ICTV зібрали п’ятірку найцікавіших подій.
Хамерман Знищує Віруси
MonteRay Live Stage
8 лютого, 19.00
Вартість: 299 грн
Придбати квитки можна тут
ХЗВ називають себе найадекватнішим гуртом України. Мікс танцювальної музики, епатажу, театрального перформансу і божевілля валить з ніг, тому доведеться співати і танцювати.
Минулого року дискографія колективу поповнилася свіжим Лой Козирним Альбомом, а 8 лютого ХЗВ на сцені MonteRay представлять нове live-шоу Королі.
10 тенорів
Театр Оперети
8 лютого, 19.00
Вартість: 200 – 500 грн
Придбати квитки можна тут
Якщо душа скучила за відчуттям прекрасного, то вам добре підійде спільний концерт найкращих оперних голосів України і Польщі на головній сцені Національної оперети.
Міжнародний проект створений, щоб дарувати слухачам яскраві емоції, нагадувати про красу цього світу і зближувати закохані серця, адже День усіх закоханих не за горами.
Десять вокалістів з двох країн виступлять під керівництвом головного хормейстера і диригента-постановника Ігоря Ярошенка.
Національний відбір Євробачення 2019
Палац Культури КПІ
9 лютого, 18.00
Вартість: 320 – 1090 грн
Придбати квитки можна тут
Наша країна неодноразово перемагала на конкурсі Євробачення, але в цього року всі наші музиканти гідні представляти Україну на міжнародній арені.
9 лютого на сцені Будинку Культури КПІ виступлять 16 талановитих виконавців, серед яких Laud, Tayanna, Brunettes Shoot Blondes, Yuko, Kazka і багато інших.
Приходьте, щоб насолодитися музичним концертом та підтримати улюблений колектив.
Patsyki z Franeka
Caribbean Club
9 лютого, 19.00
Вартість: 150 – 550 грн
Придбати квитки можна тут
Культурно-комедійний хіп-хоп від хуліганів з групи Patsyki z Franeka, які запрошують на танцювальну вечірку в Caribbean Club.
Власний музичний стиль хлопці називають ukrainian garage, але їх музика складається з модних сучасних ритмів та фольклорних мотивів. Широку популярність їм приніс вихід на М1 дебютного кліпу VasЯ OMG і виступ з DZIDZIO на M1 Music Awards в Палаці Спорту.
Ghostface Killah
Atlas
10 лютого, 20.00
Вартість: 1090 – 2749 грн
Придбати квитки можна тут
Вперше з концертом до Києва приїде Ghostface Killah, член легендарних Wu-Tang Clan. Один з найвидатніших MC всіх часів і народів за версією MTV, відомий унікальним стилем читки.
15 лютого він планує випустити спільний з репером Czarface реліз, але українські шанувальники напевно почують ці треки раніше запланованої дати.
Раніше Факти ICTV публікували 10 найочікуваніших концертів 2019 року.