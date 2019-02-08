На вихідних на Київ очікують багато цікавих заходів. Факти ICTV розкажуть, куди піти у цей вікенд.

Можна відвідати виступ легендарного МС Ghostface Killah або концерт Хамерман Знищує Віруси.

Також можна сходити на Національний відбір на Євробачення і підтримати улюблених виконавців.

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Факти ICTV зібрали п’ятірку найцікавіших подій.

Хамерман Знищує Віруси

MonteRay Live Stage

8 лютого, 19.00

Вартість: 299 грн

Придбати квитки можна тут

ХЗВ називають себе найадекватнішим гуртом України. Мікс танцювальної музики, епатажу, театрального перформансу і божевілля валить з ніг, тому доведеться співати і танцювати.

Минулого року дискографія колективу поповнилася свіжим Лой Козирним Альбомом, а 8 лютого ХЗВ на сцені MonteRay представлять нове live-шоу Королі.

10 тенорів

Театр Оперети

8 лютого, 19.00

Вартість: 200 – 500 грн

Придбати квитки можна тут

Якщо душа скучила за відчуттям прекрасного, то вам добре підійде спільний концерт найкращих оперних голосів України і Польщі на головній сцені Національної оперети.

Міжнародний проект створений, щоб дарувати слухачам яскраві емоції, нагадувати про красу цього світу і зближувати закохані серця, адже День усіх закоханих не за горами.

Десять вокалістів з двох країн виступлять під керівництвом головного хормейстера і диригента-постановника Ігоря Ярошенка.

Національний відбір Євробачення 2019

Палац Культури КПІ

9 лютого, 18.00

Вартість: 320 – 1090 грн

Придбати квитки можна тут

Наша країна неодноразово перемагала на конкурсі Євробачення, але в цього року всі наші музиканти гідні представляти Україну на міжнародній арені.

9 лютого на сцені Будинку Культури КПІ виступлять 16 талановитих виконавців, серед яких Laud, Tayanna, Brunettes Shoot Blondes, Yuko, Kazka і багато інших.

Приходьте, щоб насолодитися музичним концертом та підтримати улюблений колектив.

Patsyki z Franeka

Caribbean Club

9 лютого, 19.00

Вартість: 150 – 550 грн

Придбати квитки можна тут

Культурно-комедійний хіп-хоп від хуліганів з групи Patsyki z Franeka, які запрошують на танцювальну вечірку в Caribbean Club.

Власний музичний стиль хлопці називають ukrainian garage, але їх музика складається з модних сучасних ритмів та фольклорних мотивів. Широку популярність їм приніс вихід на М1 дебютного кліпу VasЯ OMG і виступ з DZIDZIO на M1 Music Awards в Палаці Спорту.

Ghostface Killah

Atlas

10 лютого, 20.00

Вартість: 1090 – 2749 грн

Придбати квитки можна тут

Вперше з концертом до Києва приїде Ghostface Killah, член легендарних Wu-Tang Clan. Один з найвидатніших MC всіх часів і народів за версією MTV, відомий унікальним стилем читки.

15 лютого він планує випустити спільний з репером Czarface реліз, але українські шанувальники напевно почують ці треки раніше запланованої дати.

Раніше Факти ICTV публікували 10 найочікуваніших концертів 2019 року.