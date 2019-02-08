Найбагатша людина у світі, власник Amazon Джефф Безос звинуватив таблоїд The National Enquirer у шантажі.

Джефф Безос був підданий шантажу з боку видання The National Enquirer.

Для того, щоб інформацію не змогли використати проти нього, мільярдер сам опублікував у своєму блозі на Medium переписку з представниками таблоїду.

Так, The National Enquirer погрожували публікацією відвертих фотографій Безоса з його особистого листування з передбачуваною коханкою Лорен Санчес.

До слова, це видання опублікувало особисті фото Безоса і Санчес на наступний день після того, як мільярдер оголосив про розлучення зі своєю дружиною Маккензі Безос.

Вони були разом 25 років.

Політичний мотив?

Джефф – власник The Washington Post, яке часто критикує роботу Дональда Трампа, а ось The National Enquirer і його видавець Девід Пекер навпаки підтримують американського лідера ще з 1990-х років.

У вересні 2018 року холдинг American Media Inc (AMI), в який входить видання, уклав договір з прокуратурою, розкривши допомогу Пекера Трампу з приховуванням фактів інтимних зв’язків з жінками.

The National Enquirer також викупив інформацію про роман Трампа і моделі Карен Макдугал і не став її публікувати.

Оскільки видання видало близько 10 матеріалів, які стосувалися розлучення бізнесмена, Джефф Безос сказав, що починає власне розслідування, щоб переконатися, що у видання немає політичних мотивів так пильно стежити за його особистим життям.

Пізніше адвокат AMI вимагав у Джеффа публічного спростування заяви про те, що у The National Enquirer є політичні мотиви.

Юрист заявив, що таблоїд пише про Безос виключно тому, що він відома людина і матеріали не є упередженими.

Він також підкреслив, що видання не писатиме більше про Джеффа, якщо він зупинить своє розслідування.

Шантаж The National Enquirer

Представник AMI розповів, які фото можуть бути опубліковані в The National Enquirer.

У них у володіннях є 8 особистих фото Джеффа Безоса, які вони вилучили з його листування з Лорен Санчес.

Серед них є оголені фото, знімок з геніталіями, селфі Санчес, на якому модель курить сигару, імітуючи оральні ласки.

Нагадаємо, скільки отримає дружина Безоса після розлучення з Джеффом. Вона може стати однією з найбагатших жінок у світі.

Фото: Andrew Harrer/Bloomberg для Getty Images