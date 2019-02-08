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Оренда квартири за ціною кімнати в гуртожитку: як зняти житло у Відні

Українські студенти, які навчаються в австрійському Відні, найчастіше винаймають квартири, а не кімнати в гуртожитках.

Як зняти житло у Відні

Олександр, який уже третій рік навчається в Австрії, розповів журналістам Ранку у великому місті, що оренда кімнати в гуртожитку коштує стільки ж, як оренда цілої квартири.

За його словами, існує кілька варіантів оренди житла у Відні – квартира, кімната в гуртожитку та кімната в комуналці. І саме останній варіант найвигідніший.

У Відні квартири комунального типу – це коли в одному помешканні кілька людей винаймають по одній кімнаті.

Проте українець не радить шукати житло самостійно, адже на це може піти декілька місяців. Краще звернутися до спеціалістів.

Скільки коштує оренда житла: за свої послуги маклер бере вартість оренди житла за місяць, помножену на два + плата власнику квартири наперед за чотири місяці + ПДВ 20% від місячної оренди + у деяких випадках плата за користування меблями.

– Якщо ви знайшли собі  житло, яке коштує, наприклад, 500 євро в місяць. То вам треба буде сплатити ще 1500 депозиту, 1000 маклеру, 200 за ПДВ і перший орендний внесок. І усього у вас вийде – 3200, – зазначив українець.

В середньому однокімнатна квартира у Відні коштує 450 євро, двокімнатна – 750.

Окрім того, Олександр радить звернути увагу на енергозберігаючі системи в будинку, бо від їхнього класу буде залежати сума в платіжці за комуналку.

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