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Гороскоп на сьогодні, 9 лютого

Яким буде 9 лютого для всіх знаків зодіаку, читайте у гороскопі на сьогодні на Фактах ICTV.

Гороскоп

Гороскоп на сьогодні, 9 лютого, публікує Telegram канал Astro.Expert.

Сьогоднішній день більше сприяє м’яким, спокійним заняттям. Час займатися чимось корисним, небажано допускати руйнівні події або деструктивне спілкування. Добре б влаштувати собі релакс, вельми корисно відпочити від масових соціальних контактів. Можна присвятити час творчості, благодійності, вивченню. Цікавим буде знайомство або занурення в окультне. Можна займатися питаннями здоров’я, початком лікування.

Сприйняття, швидше за все, буде чутливим до прояву емоцій, інтонацій, відчуттів. Бажано бути дбайливими з собою і оточуючими. Краще обирати те, що подобається.

День не підходить для подолання труднощів, агресивного настрою і ризикованих заходів.

Несприятливо: підстригання нігтів.

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До речі, Факти ICTV публікували гороскоп на 2019 рік жовтої земляної свині для всіх знаків зодіаку.

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