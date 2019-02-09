9 лютого відзначають Міжнародний день стоматолога. Факти ICTV зібрали найкращі привітання з професійним днем у віршах і картинках.
Професійне свято стоматологів та зубних лікарів відзначають у День святої Аполлонії.
Вона стала покровителькою як тих, хто мучаться зубним болем, так і лікарів, покликаних цей біль усувати.
Образ святої Аполлонії, що увірувала у Христа і прийняла мученицьку смерть за свою віру, став на початку 18 століття з подачі засновника наукової стоматології П’єра Фошара символом професії.
Саме на початку 18 століття відбуваються знакові зміни в цій області – перехід від консервативного видалення зубів до їх збереження та відновлення.
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Привітання з міжнародним днем стоматолога
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Професій безліч на землі,
А ти завжди в роботі і труді.
Ти не ЛОР, не окуліст, не ревматолог,
Ти – професійний стоматолог!
Сьогодні – твоє свято,
Й бажаю я тобі:
В роботі тільки успіху,
І спокою – в душі!
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З Днем стоматолога сьогодні вітаю,
Роботи легкої вам завжди бажаю,
Щоб на роботі відпочивали ви,
І в ту ж годину не знали ви біди!
Вам у це свято шлю я поздравок!
Нехай звалитися на вас купюр мішок,
Бажаю на роботі багатіти,
І від щастя щодня радіти!
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Голлівудська усмішка – Це профіль твій!
Клієнт піде задоволений,
Забувши про страх і біль!
Я тобі бажаю
Так завжди тримати!
Позицій своїх міцних
У справі не здавати!
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Фото: dreamstime