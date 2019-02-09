9 лютого відзначають Міжнародний день стоматолога. Факти ICTV зібрали найкращі привітання з професійним днем у віршах і картинках.

Професійне свято стоматологів та зубних лікарів відзначають у День святої Аполлонії.

Вона стала покровителькою як тих, хто мучаться зубним болем, так і лікарів, покликаних цей біль усувати.

Образ святої Аполлонії, що увірувала у Христа і прийняла мученицьку смерть за свою віру, став на початку 18 століття з подачі засновника наукової стоматології П’єра Фошара символом професії.

Саме на початку 18 століття відбуваються знакові зміни в цій області – перехід від консервативного видалення зубів до їх збереження та відновлення.

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Привітання з міжнародним днем стоматолога

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Професій безліч на землі,

А ти завжди в роботі і труді.

Ти не ЛОР, не окуліст, не ревматолог,

Ти – професійний стоматолог!

Сьогодні – твоє свято,

Й бажаю я тобі:

В роботі тільки успіху,

І спокою – в душі!

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З Днем стоматолога сьогодні вітаю,

Роботи легкої вам завжди бажаю,

Щоб на роботі відпочивали ви,

І в ту ж годину не знали ви біди!

Вам у це свято шлю я поздравок!

Нехай звалитися на вас купюр мішок,

Бажаю на роботі багатіти,

І від щастя щодня радіти!

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Голлівудська усмішка – Це профіль твій!

Клієнт піде задоволений,

Забувши про страх і біль!

Я тобі бажаю

Так завжди тримати!

Позицій своїх міцних

У справі не здавати!

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Фото: dreamstime