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Що подарувати на День святого Валентина: поради психолога

Подарунки на День святого Валентина мають бути романтичними, в жодному разі не банальними і без натяків, вважає кандидат психологічних наук Наталія Бугайова.

Що подарувати на День святого Валентина

На День закоханих не варто дарувати засоби гігієни, рушники, постільну білизну, кухонне начиння, а також капці, колготки чи шкарпетки, бо це неетично, сказала психолог у коментарі УНН.

– Не можна дарувати подарунки з натяком, наприклад, старій людині тонометр (пристрій для вимірювання тиску) або медикаменти, повній людині – підлогові ваги, дівчині – креми від зморшок, а худому хлопцю абонемент в тренажерний зал, – зауважила Бугайова.

Від живих подарунків – собак, котів тощо – вона також радить відмовитися, аби не потрапити у незручну ситуацію.

За її словами, краще уникати банальних подарунків – рамок для фотографій, альбомів, чашок, статуеток.

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Що ж тоді подарувати на День закоханих? Психолог вважає, що безпрограшним варіантом будуть квіти та солодощі, гарно упаковані, прикраси, романтична фотосесія або вечеря.

– Подарунок має запам’ятатись індивідуальністю, гарним оформленням та романтичністю обстановки, у якій він вручений, – додала вона.

Раніше Факти ICTV зібрали найкращі ідеї подарунка дівчині на День закоханих.

Фото: pixabay.com

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