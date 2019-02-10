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Погода в Україні на сьогодні, 10 лютого (КАРТА)

Погода в Україні сьогодні, 10 лютого, буде суха та сонячна, місцями можлива ожеледиця.

Погода в Україні на сьогодні, 10 лютого (КАРТА)

Прогноз погоди в Україні на сьогодні, 10 лютого, дає Укргідрометрцентр.

В Україні не буде різкої зміни погоди. Температура повітря вдень складе до 0+5, а у західних областях близько +8.

Проте вночі стовпчик термометра опуститься до 0…-6.

На дорогах на сході, півночі та у центрі попереджають про ожеледицю.

У Києві температура повітря прогріється до +1+3.

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