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Гороскоп на сьогодні, 11 лютого

Яким буде 11 лютого для всіх знаків зодіаку, читайте у гороскопі на сьогодні на Фактах ICTV.

Гороскоп

Гороскоп на сьогодні, 11 лютого, публікує Telegram канал Astro.Expert.

День може провокувати на прояв емоцій. Краще активність направити у дії. Можна вирішувати питання купівлі-продажу. Енергії сприятимуть різного роду починань, добре сьогодні приділити час навчанню. Гарні починання, спрямовані на поліпшення фізичного, тілесного і розумового здоров’я. Підходить все, що пов’язано з омолодженням, лікування. Можна відвідати косметолога або spa.

Ближче до вечора емоції, можливо, стануть бурхливими, аж до гніву і дратівливості. Пам’ятайте, що емоції потім вщухнуть, а сказане залишиться. Краще зайвий раз промовчати і роздратування направити на конструктивні дії. Розслаблюючі заняття дуже корисні і бажані.

Сприятливо: надягання нового одягу і прикрас, початок поїздок і подорожей.

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До речі, раніше Факти ICTV публікували секрети для кожного знака зодіаку, як домогтися успіху.

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